Bahamas afviser påstande om, at de har bedt Bankman-Fried om at minte nye mønter

Retsdokumenter beskyldte embedsmænd fra Bahamas embedsmænd om at bede Bankman-Fired om at minte nye tokens og overføre dem til embedsmænd

Securities Commission of the Bahamas (SCB) har også skudt tilbage mod påstande om, at tokens under dens kontrol er blevet stjålet

Det er svært at vide, hvilke påstande der er sande, men enhver, der er eksternt forbundet til FTX, kommer dårligt ud i et dårligt lys midt i hele skandalen – og dette inkluderer også Bahamas tilsynsmyndigheder

Der var en masse opsigtsvækkende afsløringer der dukkede op i løbet af den sidste måned eller to efter FTX’s spektakulære kollaps. Men en af de mest suspekte, i hvert fald for mig, var at Bahamas-regeringen arbejdede sammen med Bankman-Fried om at minte et nyt token i kølvandet på børsens sammenbrud.

Advokater anklager Bahamas embedsmænd for at forsøge at minte nye tokens

Advokaterne for FTX sagde i en retssag i december, at Bahamas regeringsembedsmænd bad Bankman-Fried om at minte nye digitale aktiver til en værdi af “hundredevis af millioner af dollars”, mens de anmodede om, at den vanærede administrerende direktør overførte de nye tokens til regeringsembedsmændenes kontrol.

Rapporten, der er udgivet af Bloomberg, skitserer også, at Bahamas embedsmænd arbejdede på at forsøge at hjælpe Bankman-Fried med at genvinde adgangen til en række vigtige computersystemer på FTX-platformen. Embedsmændene var “ansvarlige for at dirigere den uautoriserede adgang” til systemerne for derved at tage kontrollen over nogle af de digitale aktiver, der fandtes på FTX-platformen.

Dette var alt sammen særligt bekymrende, idet penge åbenbart bevægede sig på blockchainen efter FTX’s kollaps. Et rapporteret “hack” førte til, at $477 millioner i kryptovaluta flyttede sig i dagene efter konkursansøgningen, hvor hackeren derefter forsøgte at bygge bro mellem midlerne til de forskellige enheder og så valutaerne.

Hvorvidt dette har nogen forbindelse til historien om Bahamas’ pres på Bankman-Fried er ren spekulation, og for at være krystalklar, så er der ingen beviser overhovedet på, at myndighederne har noget som helst med dette at gøre.

Bahaman-tilsynsmyndighederne udgav i dag en erklæring, der modsiger de førnævnte kommentarer fra John Ray III, der er repræsentanten for de USA-baserede FTX-debitorer. Erklæringen lød, at den “igen skal rette væsentlig fejlinformation fra Mr. John J. Ray III … i både pressen såvel som i retsdokumenterne”.

Erklæringen skitserede, at Rays retsansøgninger, som var “under ed”, var “uden beviser”, og skød hårdt tilbage mod påstanden om, at embedsmændene havde beordret Bankman-Fried til at minte nye tokens, samt instruerede “medarbejdere (hos FTX) om at udstede $300 millioner i nye FTT-tokens”. Den fortsatte med at bestride påstanden om, at digitale aktiver under kontrol af Securities Commission of the Bahamas (SCB) blev “stjålet”.

Hvad skete der egentlig?

I sandhed er det umuligt at kende alle detaljerne i denne skandale her. Men det, der dog er indlysende er, at hele denne saga hver eneste dag fortsætter med at blive mere og mere besværlig og pinlig for jryptocaluta området som helhed, og enhver der er eksternt forbundet til FTX ser værre og værre ud som tiden går.

Det var åbenbart en kæmpe fiasko når det kommer til reguleringen på Bahamas, og SCB bliver med rette hamret som resultat. Om nogen af de andre påstande holder vand har vi ikke nok beviser til at tage stilling til, men jeg er dog sikker på at tiden vil afsløre alt dette.

Med over en million kreditorer, $8 milliarder i manglende klientaktiver og mange ødelagte liv, så er det svært at overvurdere tristheden og alvoren af FTX-situationen. Nu er det på tide at sortere os gennem rodet og prøve at finde ud af, hvem der præcis bar en del af skylden – ud over Bankman-Fried – for der er mere end nok skyld at dele ud til alle.