Bancor vinder støt: bedste steder at købe Bancor

Bancor er steget støt siden en nylig eToro-notering. I skrivende stund er prisen $2,30 med et 24-timers handelsvolumen på $21,4 millioner. Tokenet har tilføjet næsten 4% til sin værdi i de sidste 24 timer.

Led ikke længere end denne korte artikel for at finde ud af, hvad Bancor er, om det er værd at købe, og de bedste steder at købe Bancor nu.

Hvad er Bancor?

Bancor beskrives som den eneste decentraliserede staking-protokol, der lader brugere generere indtægter med fuld beskyttelse mod permanente tab og enkelt-token eksponering. Den blev skabt i 2017, hvilket gør den til den første DeFi-protokol i historien.

Indskud tjener millioner i gebyrer om måneden fra Bancor. Den tilbyder så meget som 60 % ÅOP på ether, Wrapped Bitcoin, AAVE, LINK, MATIC og mere. Bancor ejes af dets samfund som Bancor DAO.

Økosystemets token BNT lader handlende levere likviditet til de tilgængelige puljer på netværket. Likviditet kan stilles til rådighed af enhver.

Likviditetsudbydere kan modtage gebyrer for handler, der passerer gennem enhver pulje, de har bidraget til. De får pool-tokens, der repræsenterer deres andel af gebyrer, likviditet og minedrift i puljen.

Burde jeg købe Bancor i dag?

Bancors BNT kan være en lukrativ investering, men tag dig tid til at læse mindst flere prisforudsigelser fra førende analytikere og lave markedsundersøgelser, før du forpligter dig. Tag alle investeringsråd med et gran salt.

Bancor prisforudsigelse

CryptoNewsz er moderat bullish på Bancor. Ifølge dem er den højeste BNT kan gå til i år $3, forudsat at investorernes tillid bliver ved med at vokse. I 2023 kan den opnå en pris på $3,55.

I betragtning af de teknologiske innovationer, som Bancor har planlagt i 2024, kan prisen nå $3,77 det år.

I 2025 kan Bancors fællesskabsinitiativer, der fokuserer på outreach, uddannelse og innovationer, bringe prisen op på $3,70. Analytikerne betragter dette som det absolutte minimum. Den maksimale pris, tokenet kan opnå, er $4,69.

