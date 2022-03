Basic Attention Token kunne teste $1 på kort sigt

Udover bullish momentum på det bredere marked er BAT-fundamentet stærkt.

Basic Attention Token er i en breakout, og købsvolumen stiger.

BAT er en af de fundamentalt stærkeste kryptovalutaer på markedet, en faktor der favoriserer dets odds for at opretholde det nuværende rally.

BAT driver den modige browser, og med privatlivets fred i centrum på internettet, vokser adoptionen af Brave Browser.

Basic Attention Token ( BAT) er en af kryptoerne med en faktisk use case. Det er blandt de få, at selv en lægmand kan forstå, hvad det betyder, og hvordan det virker, blot efter et hurtigt kig på det. Dette er en stor sag, fordi det betyder, at med kryptoadoption på en vækstbane, vil sådanne kryptoer trække flest mængder ind, når markederne igen bliver bullish.

Basic Attention Token er det token, der driver Brave Browser-økosystemet. Brave er en privatlivsfokuseret browser, der bruger sine høje søgehastigheder som et salgsargument. I modsætning til andre browsere, der tjener penge ved at sælge brugerdata, betaler annoncører brugerne for deres opmærksomhed, når de bruger Brave. Enhver, der tager sig tid til at se annoncer i Brave Browser, bliver betalt i BAT-tokens.

Dybest set, jo flere folk bruger Brave, jo flere BAT-tokens bruges der, hvilket er et plus i efterspørgsel og langsigtet værdivækst. Det bedste er, at Brave Browser-adoption er på en vækstbane. Indtil videre bruger mere end 4 millioner mennesker Brave, og antallet vokser. Dette har meget at gøre med dets privatlivsfunktioner. Privatliv bliver i stigende grad en stor sag for mange mennesker, hvilket betyder, at BAT har meget plads til vækst, især hvis markederne igen bliver bullish.

Basic Attention Token bryder ud efter ugers konsolidering

Kilde: TradingView

I de sidste par uger har BAT konsolideret mellem $0,635 og $0,755. Men i de seneste 24 timer er BAT brudt ud af dette interval og med høje volumener. Hvis markedet fastholder det nuværende opsidemomentum, kan BAT nemt bryde $1-mærket på kort sigt.

Konklusion

BAT er i et breakout, et skridt der udløste et bullish breakout på det bredere marked. Men mens den nuværende prisbevægelse hovedsageligt er spekulativ, har BAT de grundlæggende elementer til at opretholde et rally og nå nye højder i det lange løb.