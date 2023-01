Bedste Altcoins i 2023, der Kunne Tjene dig en Formue

De bedste altcoins giver ofte vanvittige gevinster for investorer. For at få mest muligt ud af afkastpotentialet er det altid bedst at købe altcoins i deres tidligste stadier; dog er der også nogle etablerede altcoins, der ligner gode investeringer i de kommende år.

Her er de fem bedste altcoins for 2023:

Metacade (MCADE) Litecoin (LTC) The Sandbox (SAND) XRP (XRP) ChainLink (LINK)

1. Metacade (MCADE)

Metacade er den første fællesskabsdrevne arkade og den største decentraliserede arkade i verden, hvilket gør den til den bedste altcoin i 2023. Platformen tilbyder både afslappet og konkurrencedygtigt gameplay, hvilket gør det muligt for spillere at optjene krypto-belønninger ved at spille forskellige titler i arkadestil.

Metacade er bygget på Ethereum blockchain og leverer avanceret Play2Earn (P2E) mekanik. Spillere får mere kontrol over deres spiloplevelse og kan stemme på nye spil designet til Metacade gennem deres Metagrants-program. Metagrants-ordningen, som belønner spiludviklere, der indsender de mest populære spilidéer til Metacades fællesskab, tildeler sin første bevilling i anden halvdel af 2023.

Metacade tilbyder nogle ekstra brugerfordele og en række måder hvorpå man kan få en en krypto- indkomst på platformen. Work2Earn-funktionen hjælper Metacade-fællesskabet med at lancere en karriere i Web3, da spillere kan få adgang til jobmuligheder hos Metacade-partnere til kortsigtede projekter og freelance-stillinger.

Spillere kan også få adgang til nye titler, før de officielt lanceres gennem platformens beta-testroller. Fællesskabet kan give feedback til spiludviklere, mens de spiller nye titler, afdækker og rapporterer eventuelle fejl, der skal rettes før lancering.

Metacades Create2Earn-funktion vil belønne medlemmer af fællesskabet for at give nyttige bidrag til andre medlemmer. Der optjenes belønninger for at sende spilanmeldelser, dele GameFi alfa og interagere med andre brugere, da Metacade sigter mod at blive et centralt knudepunkt for blockchain-spillere over tid.

Hvorfor købe MCADE?

MCADE-tokenet lancerede for nylig sin presale-begivenhed, som har været en stor succes. I starten af Metacades betafase blev der solgt 230 millioner tokens, hvilket rejste $2,1 millioner i finansiering til at bygge Metacade-platformen.

Metacade kan blive en af de mest udbredte GameFi-platforme med en langsigtet prisforudsigelse på over $1 – en stigning på 50 gange fra slutningen af presalet. Tidlige investorer kunne opnå nogle seriøse gevinster, og derfor er det den bedste altcoin nummer et for 2023 og i fremtiden.

2. Litecoin (LTC)

Den næstbedste altcoin i 2023 er Litecoin – en kryptovaluta skabt ud fra en Bitcoin-fork. Det omtales ofte som sølvet til Bitcoins guld, der leverer meget af den samme funktionalitet, men med forbedret skalerbarhed.

Litecoin kan opnå blocks på 3,5 minutter – væsentligt hurtigere end Bitcoins ti minutter. Projektet omtaler sig selv som den næstmest populære rene kryptovaluta, da dets kernefunktion er at sende penge over internettet ved hjælp af en sikker, gennemsigtig og tillidsfri blockchain.

I modsætning til andre blockchains understøtter Litecoin ikke udviklingen af decentraliserede applikationer (dApps). I stedet fokuserer LTC-tokenet udelukkende på at være et udvekslingsmiddel for enkeltpersoner og handlende over hele verden.

Over 2000 butikker og andre forhandlere accepterer LTC til betalinger, da det har været en pålidelig metode til at behandle peer-to-peer-transaktioner siden starten i 2011. Litecoin er en af de originale kryptovalutaer, der blev skabt kun 2 år efter Bitcoins genesis-blok blev udvundet.

Hvorfor købe LTC?

Kerneteamet bag Litecoin-projektet er erfarne udviklere med fornemme karrierer, hvor Charlie Lee er grundlæggeren. Holdet fortsætter med at bygge i Litecoin-økosystemet med det formål at gøre LTC til en alternativ betalingsmetode til BTC, der er bedre egnet til daglig brug.

Mimblewimble Extension Block (MWEB) gik live på Litecoin -netværket i begyndelsen af 2022, hvilket blev udråbt som den største opgradering til blockchain, siden den først blev lanceret. Opgraderingen forbedrer Litecoins skalerbarhed og kan hjælpe LTC med at blive en pengelignende kryptovaluta.

LTC-prisen er i øjeblikket $62,59. Det har et rekordhøjt niveau på over $400 og har potentialet til at bryde $1000 i værdi over tid. På det nuværende prisniveau er LTC en af de bedste altcoins for 2023, da den viser et stort løfte for fremtiden for decentraliserede finans (DeFi).

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox er den tredjebedste altcoin for 2023. Projektet er et open world metaverse spil, der giver brugerne mulighed for at bygge deres egne spiloplevelser. Spillere kan købe, sælge og skabe digitale aktiver, som derefter kan tjene penge i The Sandbox gameworld.

Projektet prioriterer brugergenereret indhold ( UGC ) som grundlaget for spillet. Ved at give brugerne mulighed for at skabe deres egne spil i The Sandbox, udvikler omfanget og omfanget af det virtuelle landskab sig konstant. Brugere kan udforske dette landskab og deltage i en række forskellige tidsfordriv, samt tjene krypto-tokens i P2E-spil, som andre brugere har bygget.

The Sandbox indeholder et toolkit, der giver brugerne mulighed for at skabe spil med tilpassede regelsæt. Dette giver enhver mulighed for at blive spiludvikler med ringe eller ingen programmeringserfaring, hvilket kan hjælpe med at øge det overordnede innovationsniveau i GameFi over tid.

Alle spil kan præges som NFT’er og sælges på platformens markedsplads ved hjælp af SAND-tokens. SAND kan også bruges til at købe andre spilaktiver, såsom karakteropgraderinger og andre unikke genstande. Niveauet af tilpasningsmuligheder, som spillere kan få, mens de spiller The Sandbox, er en primær årsag til dens popularitet.

Hvorfor købe SAND?

Sandbox er et af de mest udbredte blockchain-spil, hvor SAND-tokenet regelmæssigt er det bedste metaverse-projekt efter markedsværdi. Gameplay er blevet sammenlignet med Minecraft, det mest købte pc-spil nogensinde.

Populariteten af UGC som en gameplay-funktion afspejles i de tidlige succeser med The Sandbox. Over tid forventes projektet at vokse, efterhånden som den bredere GameFi-sektor bliver mere populær blandt almindelige brugere.

SAND er i øjeblikket $0,403797 værd, gået ned fra det højeste niveau på $7,50. Tokenet har potentiale til at stige betydeligt i værdi over tid, hvilket gør det til en af de bedste altcoins i 2023.

4. XRP (XRP)

Den fjerdebedste altcoin for 2023 er XRP – en decentraliseret kryptovaluta, der kan give øjeblikkelig likviditet til internationale afviklinger. Ripple, moderselskabet til XRP-kryptovalutaen, har dannet store partnerskaber med finansielle institutioner for at udvikle løsninger til globale transaktioner ved hjælp af digitale aktiver på forskellige måder.

XRP -tokenet kan lette næsten øjeblikkelige globale transaktioner til næsten ingen omkostninger for afsenderen. Dette repræsenterer en væsentlig forbedring i forhold til traditionel finansiering, hvor det typisk tager dage at bekræfte betalinger på tværs af grænser og koster et gebyr for behandling af store transaktioner.

Af denne grund kan XRP og andre digitale aktiver med rimelighed forbedre effektivitetsniveauet for traditionelle finansielle operationer. Dette er den nytte, der loves af Ripple, som er grundlaget for dets partnerskaber med store institutioner som JP Morgan, Santander og Bank of England

Hvorfor købe XRP?

XRP har været genstand for en langvarig retssag med US Securities and Exchange Commission (SEC). Sagen mod XRP har til formål at bevise, at tokenet er en sikkerhed i stedet for en kryptovaluta; det forventes dog bredt, at XRP vinder sagen og opnår regulatorisk godkendelse som en kryptovaluta.

Prisen på XRP blev sandsynligvis holdt tilbage under bull markedet i 2021 på grund af dets igangværende sag med SEC. XRP er stadig i top 10 kryptovalutaer den dag i dag og har en markedsværdi på næsten 20 milliarder dollars på bear markedet.

SEC-sagen forventes at slutte i 2023, hvor XRP fremstår som en legitim kryptovaluta i de amerikanske anklageres øjne. XRP kan stige i værdi efter dette, hvilket gør det til en af de bedste altcoins i 2023.

5. ChainLink (LINK)

ChainLink er den femtebedste altcoin for 2023. Det er et multichain-oracle, der registrerer data fra flere blockchains, hvilket muliggør sikker interoperabilitet mellem forskellige netværk og hjælper dApps med at dele og bruge data fra forskellige kilder uden for kæden.

Protokollen gør det muligt at læse og implementere smart contracts på tværs af forskellige blockchain-økosystemer og gemmer data fra off-chain i et gennemsigtigt, automatisk opdaterende oracle bygget on-chain. Oracle kan bruges til øjeblikkeligt at dele data, der kan bruges med forskellige applikationer, såsom decentraliserede børser (DEX’er) og mere.

Off-chain data, der er registreret på ChainLink, giver udviklere mulighed for at bruge mere information i smarte kontrakter og øge kompleksiteten af dApps. ChainLink er en af de mest udbredte oracle-løsninger, der leverer tjenester til store kryptoplatforme, herunder Aave og Huobi.

Hvorfor købe LINK?

LINK er det native token for ChainLink-økosystemet. Tokenet repræsenterer en andel i protokollen, da investorer kan købe tokenet som en investering, værdilager eller for at sende penge over hele verden på en række forskellige blockchains.

ChainLink planlægger også at introducere staking for LINK-tokenet, hvilket vil øge anvendeligheden i fremtiden. Staking-tjenesten vil give passive belønninger til validatorer for at sikre netværksinfrastrukturen.

LINK er i øjeblikket prissat til $5,71, med et rekordhøjt niveau på over $50. Tokenet forventes at genvinde sine tidligere højder og producere store gevinster i løbet af de kommende år. Af denne grund er det en af de bedste altcoins for 2023 på det nuværende prisniveau.

Metacade: Den bedste altcoin for 2023

Metacade er uden tvivl den bedste altcoin i 2023. Efter hurtigt at have solgt 140 mio. MCADE-tokens i løbet af beta-runden, forventes MCADE-tokenet at blive udsolgt i alle faser af presalet. Begivenheden vil gøre at prisen på MCADE stiger fra $0,008 til $0,02 per token, hvilket giver investorer begrænset tid til at blive involveret til den aktuelle pris på $0,012.

Projektet tilbyder unikke funktioner til Web3-brugere og et væld af forskellige metoder til at få en indkomst betalt i krypto. Metacade har potentialet til at blive en af de største GameFi-platforme, så investorer skal være hurtige til at erhverve den bedste altcoin for 2023, før presalet bliver udsolgt.

