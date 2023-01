Bedste ICO’er at investere i Februar 2023 Ifølge Reddit

En Initial Coin Offering (ICO) er en måde for projekter at generere midler til at hjælpe med at komme i gang. Disse bruges jævnligt i kryptoverdenen, hvilket giver virksomheder mulighed for at skabe omtale og tiltrække investeringer og brugere til deres platform. ICO’er bakkes normalt op af en whitepaper, der skitserer platformens planer, mens investorer kan se frem til at realisere overskud på deres oprindelige investering, efterhånden som projektet skrider frem.

Dette er de bedste ICO’er at tilføje til din kryptoportefølje i Februar 2023:

Metacade (MCADE) FightOut (FGHT) RobotEra (TARO) Wombat Exchange (WOM) CryptoCitizen (CCASH) Heroes of Mavia (MAVIA) WeSendIt (WSI) Kryptview (KVT)

1. Metacade

Metacade er en ny blockchain-baseret applikation, der vinder stor popularitet i sin presale fase. Denne community gaming hub er en metavers gaming arcade, der genskaber spændingen fra en virkelig verden video arcade fra komforten af gamernes hjem. Platformen tilbyder en bred vifte af play-to-earn (P2E) spil for at tiltrække casual gamere, mens de, der nyder deres spiloplevelse, kan deltage mere i turneringer.

P2E er blot en af mange indtjeningsmuligheder, fællesskabsbrugere har for at tjene passiv indkomst. I mellemtiden vil den flerlagede køreplan se Metacade tage føringen i GameFi-industrien med sit innovative Metagrants-finansieringsinitiativ for at støtte udviklere i at skabe nye titler. Derudover har en jobtavle til formål at matche det bedste Web3 kreative talent med spændende karrieremuligheder inden for branchen.

Hvorfor købe MCADE?

Metacades oprindelige token, MCADE, lancerede for nylig sit presale og udsolgte sin betafase på lidt over tre uger, med $1 million indsamlet. Med ni presale runder, hvor vi vil se værdien af MCADE stige fra sin beta-pris på $0,008 til $0,02 ved afslutningen af forsalget, står tidlige investorer til at give op til 2,5x afkast i løbet af de kommende uger.

Denne mulighed for profit på det nuværende bear market og det langsigtede vækstpotentiale i Metacades banebrydende GameFi-platform gør Metacade til en af de bedste ICO’er for investorer, der ønsker at udvide deres kryptoportefølje.

2. FightOut (FGHT)

FightOut er en blockchain-baseret app, der belønner brugere for at føre en sund og aktiv livsstil med belønninger, der er tilgængelige i app-valutaen, REPS, for at gennemføre træning og udfordringer. Badges er tilgængelige for langsigtede brugere, og yderligere indkomstbelønninger er tilgængelige for brugere, der hjælper med at udvikle fællesskabet.

Måske bedst af alt, kan brugere bruge FGHT-tokens til at købe REPS i appen og derefter indløse abonnementer, NFT’er, merchandise og endda medlemskab til virkelige FightOut-motionscentre, som vil begynde at dukke op i større byer verden over.

Hvorfor købe FHGT?

FightOut har kun tildelt 10% af det samlede token-udbud til kryptobørser, hvilket betyder, at der sandsynligvis vil være en kamp blandt investorer, der gik glip af presalet, for at få fingrene i FGHT. Knappe aktiver er altid i høj efterspørgsel, og det lave udbud betyder, at FGHT sandsynligvis vil skyde i vejret.

Med FightOuts presale værdi på $0,016 knyttet til 90% af de 10 milliarder tilgængelige presale-tokens, kunne investorer, der køber FGHT nu, se flotte afkast, når mønten rammer børser.

3. RobotEra (TARO)

RobotEra er et andet P2E blockchain-baseret spil, hvor spillere bruger de indfødte TARO-tokens til at købe jordlodder og robotter til at genopbygge den metaverse-baserede planet Taro, efter at den blev ødelagt. Spillet kan prale af adskillige muligheder for spillere til at tjene gennem opgraderinger foretaget til jordlodderne og robotter, som i sidste ende kan sælges.

I modsætning til nogle GameFi-titler, der kræver en baggrund i kodning, for at brugerne fuldt ud kan udnytte spilpotentialet, giver RobotEras brugervenlige specialfremstillede værktøjer spillere af enhver oplevelse mulighed for at bygge, tilpasse og opgradere deres aktiver. Det rige spilmiljø inkluderer dynamiske 3D-effekter, brugerinteraktion og et multiversesystem, der tillader sammenkobling med andre verdener og samfund.

Hvorfor købe TARO?

TARO er i øjeblikket i sin presale-fase, hvoraf der er tre faser. Prisen stiger med hver fase, startende ved $0,02 i fase 1, før den stiger til $0,025 under fase 2 og til sidst $0,032 i tredje og sidste fase.

Investorer, der kommer ombord i fase 1, vil have opnået en fortjeneste på 60 % på deres oprindelige investering ved afslutningen af presalet, før det rammer åbne børser. Med spil tokens, der har vist sig at holde deres værdi under træge markedstider på grund af spillerbelønninger der tilbydes, og en mere forskelligartet brugeroplevelse, er TARO en fremragende kryptoporteføljeinvestering i Februar 2023.

4. WombatExchange (WOM) WombatExchange

Er defineret af sit whitepaper som en “multi-chain stableswap” hostet på Binance Chain, og er en ny kryptobørs, der giver markedsaktører mulighed for at bytte stablecoins, mens de genererer et udbytte gennem coin staking og oplever minimale niveauer af glidning.

Den brugervenlige grænseflade gør WombatExchange til et fremragende startsted for handlende, der er nye til kryptobørser. Derudover betyder den tilgængelige likviditetspulje, at brugerne ikke er forpligtet til at have flere stablecoins.

Hvorfor købe WOM?

WombatExchanges native token, WOM, er en lokkende ICO, der vil give indehavere adgang til stemmerettigheder på platformens styringsforslag og stablecoin-likviditet. Børsen har allerede fanget opmærksomheden og investeringerne hos flere store virksomheder, herunder Hailstone Ventures og Shima Capital.

I mellemtiden nærmer Wombat Exchanges Twitter-konto sig 70.000 følgere og vokser hurtigt, hvilket gør den til en af de bedste ICO’er for investorer, der leder efter nye muligheder i kryptobørsernes verden.

5. CryptoCitizen (CCASH)

CryptoCitizen er et andet metaverse spiltilbud, der tilbyder free-to-play og P2E-funktioner i en verden med en understøttende historie. Platformen har en enorm potentiel publikumsrækkevidde da det er et massivt multiplayer online-rollespil (MMORPG) med en bred vifte af spilmuligheder, der inkluderer at være et skydespil, et racerspil og give en klassisk 1-mod-1 kamparena .

Brugere tjener det native CCASH-token gennem succes i udfordringer og forbedring af deres ‘Citizen Ranking’, som også åbner muligheder for at få adgang til NFT’er.

Hvorfor købe CCASH?

CryptoCitizen har allerede forårsaget en storm i spilverdenen, med mere end 200.000 forhåndsregistrerede til deres Alpha Test-fase. Den blev præsenteret på Gamescom 2022 til stor anerkendelse og har allerede fuldt ud tildelt tre presale tildelinger af CCASH gennem Polkastarter, Firestarter og Seedify.

Med et maksimalt udbud på 1 milliard CCASH-tokens og kun 1,2%, der frigives, når CCASH er noteret på børser, er der allerede røre i andedammen, og knapheden på tokens på åbne børser gør CCASH til en af de bedste ICO’er tidlige investorer kan købe.

6. ByePix (EPIX)

ByePix er en Web3-baseret platform, der kombinerer flere spændende elementer i en letanvendelig hub. Funktionerne inkluderer DeFi-apps, NFT’er, P2E-titler og et fuldt fungerende økosystem, der imødekommer ethvert behov, spillerne måtte have. For eksempel kan spillere modtage tokeniserede belønninger for at udføre opgaver i ‘Gem Hunters’, en af platformens første P2E-titler.

Yderligere funktioner på platformen inkluderer virtuelle jordlodder, som kan købes ved hjælp af EPIX-mønten, som dyrkes og udvikles, før de sælges med en pæn fortjeneste. Andet indtjeningspotentiale kommer fra at udføre sociale opgaver gennem platformens Social2Earn-initiativ og investere i EPIX for at skabe afkast.

Hvorfor købe EPIX?

ByePix har skabt en massiv buzz med betydelige investeringer fra fremtrædende venturekapitalfirmaer. Deres ultimative mål er at udfordre sociale mediegiganter som Facebook og Instagram. Selvom det kan synes at være en stor ordre, er der en mulighed for ByePix at forbedre det sociale medielandskab på længere sigt ved at kompensere brugere for deres indhold.

Denne innovative tilgang gør EPIX til en af de bedste ICO’er, der er værd at overveje for investorer, der leder efter en spændende og potentielt livsændrende kryptomulighed.

7. WeSendIt (WSI)

En ny kryptotjeneste, der giver decentraliseret cloud-lagring og fildelings muligheder, WeSendit har for nylig annonceret sin nye WeSendIt 3.0-udgivelse, der giver brugerne mulighed for at optjene tokeniserede belønninger, hver gang de sender data.

Dette BEP-20-token kan derefter udveksles til annoncering, skalerbar datalagring og abonnementsrabatter, med yderligere belønninger tilgængelige gennem kundehenvisninger til platformen.

Hvorfor købe WSI?

Designet som et billigt alternativ til de centraliserede fildelings- og datalagringsmuligheder, der tilbydes af teknologigiganter som Amazon, Google og Microsoft, er WeSendIts bevægelse ind i kryptoverdenen understøttet af mere end ti års erfaring i sektoren. I løbet af denne tid har de fået mere end tre millioner kunder i 150 lande. WSI er blandt de bedste ICO’er at købe i Februar 2023.

WSI-tokens har allerede med succes gennemgået privat salg i september 2022. Da efterspørgslen efter decentrale datalagringsfaciliteter kun vil stige i løbet af de kommende år, er WSI en ICO, der er værd at investere i at modtage potentielt rige overskud.

8. Kryptview (KVT)

Kryptviews nye interaktive ‘Research-to-Earn’ platform er dedikeret til at producere og dele forskning om kryptovalutaer, tokens og platforme. Brugere opfordres til at interagere med fællesskabet ved at optjene belønninger for at evaluere, analysere og gennemgå kryptoprojekter.

Derudover kan brugere tilbyde ‘research bounties’ til aktiver som et lokkemiddel for andre platformsmedlemmer til at undersøge dette aktiv, give information og potentielt generere indkomst. Den native KVT-mønt uddeler belønninger og understøtter hele økosystemet.

Hvorfor købe KVT?

Med henblik på at blive den første platform af sin art, der bryder igennem i krypto-mainstreamen, har flere store krypto-bagmænd, inklusive The Blox og Matters, givet deres opbakning til projektet.

12,5% af det samlede udbud af KVT tilbydes i ICO, hvilket betyder, at tidlige investorer kan høste potentielle overskud, når KVT rammer børserne. Dette gør det til en af de bedste ICO’er, der er tilgængelige i øjeblikket, med potentielle belønninger tilgængelige i fremtiden med dets innovative og potentielt markedsledende tilbud.

Sammenfattende

er ICO’er en glimrende måde for investorer at få tidlige og høje overskud på deres penge ved at støtte spændende nye projekter tidligt, før de rammer det åbne marked. Med mange presales, der tilbyder trinvise værdistigninger, er det vigtigt at forstå, hvor værdien rent faktisk bliver skabt.

Metacades rige og multidimensionelle køreplan, ud over dets enestående udvalg af P2E-titler, gør det til den bedste ICO-investeringsmulighed i Februar 2023. Med det hurtige udsalg af betafasen, og mere end $1 million allerede indsamlet, ser MCADE ud til at skyde i vejret, efterhånden som køreplanen når i mål med udgivelsen af nye funktioner i 2023 og 2024.

