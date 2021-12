Kryptomarkedet har generelt i de senere år oplevet eksponentiel vækst. Det er derfor nemt at tænke på, at der ikke er mange mønter, der har nok upside til vækst til, at du som investor kan drage fordel af. Men det er ikke sandt. Der er nogle mønter, der ser ud til at flyve under radaren, og som sådan er de undervurderede. Her er nogle vigtige punkter:

Typisk har mønter med lave markedsværdier stadig lidt plads til at vokse.

Det kan være relativt nye blockchain-projekter eller ældre med et nyt twist.

På trods af den lave markedsværdi bør mønterne også have en langsigtet indre værdi.

Så hvis du er ivrig efter at finde det næste kryptokup, er her nogle utrolige mønter, der handles for mindre end USD 500 millioner i markedsværdi:

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) er en underholdningsplatform, der giver en decentraliseret platform for folk til at udgive og sælge deres underholdning. Det kan være musik, videoer, spil eller andet. Det er faktisk den første sådan platform på blockchain, og sjovt nok har Ultra været under radaren i et stykke tid.

Datakilde: Tradingview.com

Men det her varer ikke længe. Faktisk har 24-timers handelsvolumen i skrivende stund steget med næsten 30%. Mønten handles til en markedsværdi på $440 millioner med en pris på $1,58 per mønt.

EverRise (RISE)

EverRise (RISE) er et blockchain-projekt designet til at give større sikkerhed i decentraliseret finans. Projektet søger også at bygge et innovativt system af DApps for at accelerere adgangen til DeFi rundt om i verden.

Det er et meget lovende initiativ, men det er fortsat betydeligt undervurderet . På udgivelsestidspunktet af denne artikel handlede mønten til en markedsværdi på omkring 55 millioner dollars. Prisen per mønt på det tidspunkt var $0,0009016.