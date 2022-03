Dogecoin trender efter Elon Musk offentligt kommenterede, at han ikke ville sælge nogen af sine besiddelser. Tendensen har påvirket næsten alle hundetema-kryptovalutaer, som der ikke er mangel på på markedet.

Led ikke længere efter alle detaljerne omkring Dogecoin, om det er værd at investere i, og de bedste steder at købe Dogecoin i dag.

Topsteder at købe Dogecoin nu

eToro

eToro er en investeringsplatform med flere aktiver med mere end 2000 aktiver, herunder valuta, aktier, Crypto, ETF'er, indekser og råvarer. eToro tilbyder en bred vifte af kryptos, såsom Bitcoin, XRP og andre sammen med crypto / fiat og crypto / crypto par. eToro-brugere kan oprette forbindelse til, lære af og kopiere eller kopiere af andre brugere.

Hvad er Dogecoin?

Dogecoin har en Shiba Inu på sit logo. Den digitale open source-valuta blev forfalsket fra Litecoin i december 2013. Dens skabere forestillede sig mønten som en sjov, lethjertet kryptovaluta, der ville have større appel ud over Bitcoin-kernepublikummet, idet den var baseret på et hundememe.

Teslas administrerende direktør Elon Musk udsendte flere tweets på sociale medier om, at Dogecoin er hans yndlingsmønt. Faktisk er dens succes tæt forbundet med milliardærens passion for det.

Han begyndte at tweete om Dogecoin i begyndelsen af 2021. Hans deling af et Lion King DOGE-meme satte gang i et rally, som kulminerede med hans optræden på Saturday Night Live.

Altcoinen har en blokeringstid på et minut og ubegrænset total forsyning, hvilket betyder, at der ikke er nogen grænse for antallet af Dogecoin, der kan udvindes.

Burde jeg købe Dogecoin i dag?

Du bør altid foretage din egen research. Enhver investeringsbeslutning, du træffer, bør være baseret på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funktionerne og spredningen af din portefølje. Overvej også, hvordan du ville have det med at tabe penge.

Dogecoin prisforudsigelse

Analytics Insight citerer eksperter og siger, at prisen på DOGE vil være $0,56-$0,58 i 2025, op fra $0,11 i øjeblikket. Hvis denne forudsigelse slår ud, ville den gennemsnitlige pris på Dogecoin være omkring $1,79 i 2028 med potentiale til at nå $2,13.

Dogecoin på sociale medier