Live IoTeX-prisen er i dag $0,07 med et 24-timers handelsvolumen på $40,2 millioner. IoTeX rangerer 92. efter markedsværdi og er steget 3,32 % i dag. I dag annoncerede OIG et partnerskab med ioTexPad, den første launchpad nogensinde bygget på IoTeX.

Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe IoTeX, er denne guide til dig.

De bedste steder at købe IoTeX nu

Da IOTX er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe IOTX ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe IOTX lige nu:

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til IOTX

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder IOTX.

Hvad er IoTeX?

Siden lanceringen i 2017 har IoTeX bygget en decentral platform, hvis mål er at styrke den åbne økonomi for maskiner, et åbent økosystem, hvor mennesker og maskiner kan interagere med garanteret tillid, fri vilje og under korrekt designede økonomiske incitamenter.

IoTeX udviklede sin EVM-kompatible blockchain fra bunden ved hjælp af den innovative Roll-DPoS-konsensus og lancerede den i april 2019.

Oven på IoTeX blockchain har teamet bygget de væsentlige blokke af infrastrukturer til at forbinde med Ethereum, BSC og Heco blockchains. Disse inkluderer ioPay-pung og ioTube-bro. IoTeX hjælper EVM-baserede DApps med at skalere uden høje gasgebyrer.

Middleware såsom decentraliseret identitet, fortrolig databehandling og sikker hardware er blevet bygget oven på IoTeX blockchain for at muliggøre selvstændige enheder.

Burde jeg købe IoTeX i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

IoTeX prisforudsigelse

Ifølge Wallet Investor vil IoTeX handle for omkring $0,18 denne gang næste år og kan nå $0,59 i februar 2027.

Trading Beasts forudser, at IOTX-tokenet vil ramme $0,11 i februar næste år og $0,13 i slutningen af 2025.

