BFARM lancerer en BNB og BUSD indsats og tjen-funktion

BFARM, en ny udbyttelandbrugsplatform bygget på Binance Smart Chain (BSC), har afsløret sin nye BNB- og BUSD-indsats- og indtjeningsfunktion samt et omfattende henvisningsprogram. BFARM-platformen tilbyder brugerne en fast daglig indkomst, og den ekstra indsatsfunktion tilføjer dens liste over aktiver, der kan satses af brugerne.

BFARM giver specifikt brugere mulighed for at maksimere deres indkomst ved at udnytte og satse deres oprindelige Binance-tokens og tjene hurtige indsatsudbytter på BSC-netværket.

Satsning af BNB og BUSD på BFARM

For at satse BNB på BFARM kræver det et minimum af 0,05 BNB-mønter. På den anden side, hvis en bruger ønsker at satse BUSD, kræver det et minimum af $10 værd af BUSD.

Man kan vælge at satse mønterne ved at bruge 8-dages lockup med 140% afkast, 16 dages lockup med 188% afkast eller 25 dages lockup med 242% afkast.

Den 8-dages lockup-plan er designet til kortsigtede investorer, der foretrækker hurtige afkast på deres kryptoinvesteringer. 16-dages og 25-dages lockup-planer er på den anden side for langsigtede investorer, og de har også giveaway-bonus-instant-kreditter.

16-dages lockup-planen har en 2% giveaway bonus øjeblikkelig kredit, mens 25-dages lockup planen har en 3% giveaway bonus øjeblikkelig kredit.

BFARM Henvisningsprogram

BFARM har også afsløret et omfattende henvisningsprogram for at give sine brugere en mulighed for at tjene, efterhånden som økosystemet udvides. Ved at invitere flere mennesker til platformen kan brugerne tjene ekstra mønter.

Henvisningsprogrammet grupperer henvisningerne i fem grupper afhængigt af hierarkiet af disse henvisninger.

Niveau 1-henvisning tjener 5 %, niveau 2-henvisninger tjener 3 %, niveau 3-henvisninger tjener 2 %, niveau 4-henvisninger tjener 0,5 % og niveau 5-henvisninger tjener 0,05 %.