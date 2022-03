Den amerikanske præsident Joe Biden har underskrevet en Executive Order, der aktivt kræver retningslinjer for Bitcoin og andre kryptovalutaer samt til hurtig handling angående forskning og udvikling af en centralbanks digital valuta (CBDC) i USA. Denne Executive Order skitserer, hvordan regeringen som helhed skal arbejde med at gribe spørgsmålet om regulering af kryptovalutaer an. Den opfordrer alle regulerende myndigheder til at samarbejde om regulering og udvikling af digitale aktiver.

I ordren står der:

"Min administration sætter den højeste påtrængende vægt på forsknings- og udviklingsindsatsen i de potentielle design- og implementeringsmuligheder for et amerikansk CBDC. Ethvert fremtidigt dollarbetalingssystem bør udformes på en måde, der er i overensstemmelse med USA's prioriteter."

Resumé af Bidens Executive Order

Ifølge ordren har de fleste tilsynsmyndigheder mellem 120 dage og et år til at levere deres rapporter om, hvordan Bitcoin og andre kryptovalutaer fungerer i den amerikanske økonomi, hvordan de kan reguleres, og hvordan de kan forhindre deres ulovlige brug.

Ordren giver specifikt en 210-dages frist på et forslag til CBDC-udvikling.

Af yderste vigtighed er at skærpe den ulovlige brug af kryptovalutaer som tilfælde af krypto, der bruges i ransomware-angreb, og ordren søger at regulere digitale betalingsmetoder og stablecoins korrekt.

I ordren står der:

"Det internationale Financial Stability Board (FSB) leder sammen med standardsættende organer arbejdet med spørgsmål relateret til stablecoins, grænseoverskridende pengeoverførsler og betalinger og andre internationale dimensioner af digitale aktiver og betalinger, mens FATF [Financial Action Task Force] fortsætter sit lederskab med at sætte AML/CFT [Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism] standarder for digitale aktiver."

Ordren pålægger også finansministeriet, Financial Stability Oversight Council, Federal Trade Commission, Securities and Exchange Commission, føderale bankagenturer, Consumer Financial Protection Bureau og Commodity Futures Trading Commission at komme med politikker for Bitcoin og kryptovalutaer til bekæmpelse af ulovlig brug af digitale aktiver og beskytte enkeltpersoner mod "systemiske finansielle risici."

I ordren står der:

"Vi skal afbøde de ulovlige finans- og nationale sikkerhedsrisici, som misbrug af digitale aktiver udgør."

Ordren udelod ikke spørgsmålet om national sikkerhed, og den fastslår, at en ikke-statslig valuta kan bruges til at omgå sanktioner udstedt mod regimer af USA.

Ordrens effekt på kryptomarkedet

Ordren er blevet godt modtaget af flertallet af krypto-entusiaster, og kryptomarkedet, som har været stigende i forventning om ordren, er steget endnu højere efter ordren blev underskrevet.

Bitcoin er for eksempel steget med over 8% i dag og handles i øjeblikket over $42K, mens Ethereum er steget med over 5% og i øjeblikket handles til $2.701,22. Terra (LUNA), som fører det nuværende tilbageslag blandt altcoins, er steget med over 16% og handles i øjeblikket til $99,67.