Den legendariske investor Bill Miller sammenlignede Bitcoin med en forsikringspolice, og bemærkede, at den muligvis mangler iboende værdi, men at den er praktisk i tilfælde af en katastrofe.

Miller sagde, at han stadig har en betydelig mængde Bitcoin i sin portefølje.

BTC-prisen klatrede over $45.000 i torsdags og hoppede over modstandsniveauet midt i en høj volatilitet i markedet.

Bitcoin er, hvad investorer har brug for for at sikre sig mod finansiel katastrofe, sagde den legendariske investor Bill Miller i et interview med CNBC.

Ifølge fondsforvalteren, der i januar afslørede, at han havde en betydelig del af sin personlige formue i Bitcoin, fungerer kryptovalutaen "som en forsikringspolice."

For at forklare sin analogi fortalte den berømte investor til CNBC, at folk går efter forsikring, selv når de ved, at politikkerne ikke har en iboende værdi.

Den tidligere investeringschef hos Legg Mason Capital Management Value Trust sagde, at det er netop denne faktor (manglende egenværdi), der får folk til at ønske om at få forsikring. Det er ikke fordi de ønsker at se deres ejendom ødelagt eller håbe på at komme ud for en ulykke, men fordi forsikringen altid kommer til nytte, hvis ulykken nogensinde skulle være ude.

"Bitcoin er forsikring mod finansiel katastrofe," forklarede han i kommentarer refereret af Insider.

Miller kommenterede også på sin kryptoportefølje og bemærkede, at hans tidligere allokering i BTC voksede eksponentielt under tyremarkedet til Bitcoins højdepunkt i november. Selvom beholdningerne havde fået et hit under den seneste markedsnedgang, sagde investoren, at han stadig havde en "stærk position."

Ved overordnet indførelse af kryptovalutaer siger investoren, at tendensen vil se, at store banker, legater og pensionsfonde tilføjer Bitcoin til deres balancer. Ifølge ham er flytningen fra KPMG Canada begyndelsen på et stort skifte.

Bitcoin blev handlet til omkring $45.350 i skrivende stund, omkring 3% op i de seneste 24 timer og over 22% op i den seneste uge. Dagens markedshandling oplevede, at kryptovalutaen svingede kraftigt, da markederne reagerede på friske inflationsdata fra USA.

Rallyet til intradag-høje over $45.600 inkluderede et kraftigt fald på under $44.000, men analytikere er positive, at krypto-tyr-markedet ikke er forbi endnu.