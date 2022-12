Binance CEO Zhao kunne blive anklaget for kriminelle aktiviteter – hvad betyder dette for krypto?

Det amerikanske justitsministeriums anklagere er uenige om, hvorvidt beviser er nok til at indgive strafferetlige anklager mod Binance CEO Changpeng Zhao

Binances position i branchen er så dominerende, at enhver historie om dem nu er en stor sag

Uanset anklagerne er Binances bevis på, at reserverne ikke opfylder kravene til gennemsigtighed

Krypto skal ændre hele sin etos, da kunder i øjeblikket er tvunget til at håbe med blind tro på, at alt er OK

Så går det løs igen. Ifølge en Reuters rapport er anklagere ved justitsministeriet splittet over de næste skridt, der skal tages i forbindelse med en Binance undersøgelse.

Børsen har været under efterforskning siden 2018 for angiveligt at have undladt at overholde en række love og sanktioner mod hvidvaskning af penge.

Rapporten hævder, at nogle af de føderale anklagere ønsker at gå aggressivt frem mod børsen. De mener, at de har nok beviser til at indgive strafferetlige anklager mod de individuelle ledere, herunder CEO Changpeng Zhao (CZ).

Binance svarer igen

Binance kritiserede rapporten, til ingens egentlige overraskelse.

“Reuters tager fejl igen. Nu angriber de vores utrolige juridiske hold”, blev der tweetet.

Så er dette den seneste storm i kryptoland? Er Binance i problemer?

Tja, det er let at springe til knæfald i betragtning af skænderiet i rummet blandt de andre spillere (vi behøver ikke at nævne nogen navne, jeg er træt af at tale om visse folk). Men det her er dog ikke dette.

Dette har været en langvarig undersøgelse, der startede i 2018. Binances kamp med tilsynsmyndighederne er ingen hemmelighed. Brian Brooks, den tidligere administrerende direktør for det amerikanske datterselskab, Binance.US, trådte tilbage kun tre måneder inde i jobbet, da tilsynsmyndighederne rettede søgelyset mod platformen.

CZ sagde på dette tidspunkt, at Binance “vil handle om at være en fuldt reguleret finansiel institution fremadrettet”, og at han ville være “meget åben” for at træde tilbage, hvis der blev fundet en ny administrerende direktør med mere regulatorisk erfaring.

Dette er derfor ikke en helt uventet udvikling, med offentligheden godt klar over, at dette var en igangværende undersøgelse.

Mere af det samme for krypto

Men selvom dette ikke er en alarmklokke-situation, så opsummerer det alligevel de store problemer i krypto branchen. Ingen ved rigtigt, hvad de skal gøre med denne undersøgelse, og det er sådan set pointen – Binance er langt fra gennemsigtig, hvilket ikke er sundt for branchen som helhed.

Kryptovalutaerne er nu også på et punkt, hvor CZ og Binance er afgørende vigtige for rummet som helhed. Et fejltrin fra børsen kunne vise sig at være fatalt. Dens betydning har aldrig været mere tydelig end ved at se på den fond på $1 milliard, som CZ har oprettet for at støtte de kæmpende aktører indenfor branchen (i et træk, der minder uhyggeligt meget om Sam Bankman-Frieds strategi som “udlåner af sidste udvej” i et tidligere liv , i øvrigt).

Det giver perfekt mening, at tilsynsmyndighederne kommer for den tidligere “hovedkvartersløse” børs (som i øvrigt stadig ikke ser ud til at have et formelt hovedkvarter), givet både denne dominans af markedet og manglen på gennemsigtighed.

Coinbase og Binance de sidste to spillere, men den ene er dog mere gennemsigtig end den anden

Binance, sammen med Coinbase, er nu nok det vigtigste firma i hele kryptovaluta branchen. Men de er dog meget forskellige. Coinbase er offentligt børsnoteret og på et helt andet niveau med hensyn til gennemsigtighed. De nødvendige afsløringer og andre ringe, som de børsnoterede virksomheder skal springe igennem, kan måske være en byrde, men de giver ro og sind for kunderne.

Binance, på den anden side, har gået uden om loven gennem deres meget succesrige få års eksistens. Ikke at dette er en kritik af dem – branchen er bogstaveligt talt opstået ud af ingenting, og med en fuldstændigt ikke-eksisterende regulering. Det var umuligt at gøre andet før i tiden.

Men krypto branchen er vokset, og Binance fremstår stadig som et komplet mysterium, når det kommer til dets økonomi. Dette på trods af flere påstande om det modsatte.

Deres Proof of Reserve var i vid udstrækning beregnet til at løse dette gennemsigtighedsproblem. Deres proces er dog langt fra tilfredsstillende. Jeg brugte et par timer i weekenden på at prøve at finde hoved eller hale i det hele, og jeg endte mere forvirret end da jeg begyndte.

Jesse Powell, administrerende direktør for Kraken, har været mærkbart kritisk overfor dette, og jeg tror, han rejser nogle gode punkter.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️ 1. "interchangeable" assets

2. negative balances included

3. no signing

4. aggregation by "class" https://t.co/FGQ3Mn9kyo — Jesse Powell (@jespow) December 10, 2022

Retfærdigvis har CZ sagt, at han vil forbedre dette, og det er stadig tidligt. Men de oplysninger, der er blevet offentliggjort indtil videre, afslører næsten intet om Binances indre drift eller økonomiske sundhed.

Krypto er ved en milepæl

CZ er nu den vigtigste mand inden for krypto, givet Binances monstrøse dominans af markedet.

Disse fortsatte historier gør ikke andet end at trække kryptos omdømme gennem mudderet, hvilket er dets største problem lige nu. Institutioner, mainstream-medier og ikke-krypto-indfødte vil se disse historier og rulle med øjnene. Mange vil være bange for at komme i nærheden af denne branche lige nu.

Efter min mening ville det være rart at se Binance gøre en fælles indsats for at skabe ægte gennemsigtighed. Jeg synes, deres indsats indtil videre har været meget ringe, og bare fordi de sammenligner sig positivt med nogle dårlige spillere i rummet, så betyder dette ikke, at de klarer sig godt i denne henseende.

På grund af den kaos i branchen hele året, og især for nylig med FTX, er Binance forpligtet til at holde sig til en højere standard, uanset om det er fortjent eller ej. Hændelser som nedenstående – selvom de sandsynligvis er helt legitime – er bekymrende for branchen på grund af, hvad de kunne betyde.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022

Etossen hos krypto er aldrig at stole blindt på noget, men at verificere. Og alligevel er vi alle afhængige af tweets fra en samling direktører for at forsikre os om, at vores midler er OK (og nogle gange – bare nogle gange – har visse mennesker været kendt for at “bøje” denne sandhed).

CZ har været meget kritisk og udtalt om de andre spillere i rummet i løbet af det sidste stykke tid. Personligt vil jeg hellere have, at han adskiller sig fra al dette rod og i stedet fokuserer på at få Binance et sted hen, hvor det er så gennemsigtigt som muligt.

Fordi det giver god mening, at tilsynsmyndighederne kommer efter disse centraliserede krypto spillere. Det er nemlig lige præcis, hvad de burde gøre, indtil vi får noget mere gennemsigtighed.

Men indtil den dag kommer, så må folk bare “håbe”, at Binance handler i god tro og har deres ænder på række. For at undgå tvivl er der ingen beviser, der tyder på, at dette håb ville være vildledt.

Jeg troede bare, at en af de vigtigste fordele ved krypto var, at du ikke bare blindt behøvede at stole på centraliserede finansielle institutioner for at gøre det rigtige…