På trods af den øgede volatilitet på kryptomarkedet ser Binance Coin (BNB) ud til at holde sig stabil. Mønten har oplevet en del anstændige stigninger siden starten af februar og ser ud til at tilføje mere værdi i de kommende dage. Her er nogle højdepunkter:

BNB har handlet inden for sin efterspørgselszone på mellem $396 og $405.

På pressetidspunktet blev mønten solgt for omkring $402.

Bullish aktivitet omkring denne zone kan skubbe BNB mod $475 i de kommende dage.

Datakilde: Tradingview

Binance Coin (BNB) – Prishandling og analyse

Selvom vi har set en vis volatilitet på kryptomarkedet i de seneste dage, har Binance Coin (BNB) hoppet af mellem dens afgørende efterspørgselszone på mellem $396 og $405. Vi har set betydelig bullish handling omkring denne zone, og i øjeblikket er BNB på $402-mærket.

Vi forventer, at tyre vil feje ind og presse BNB mod $475. Dette vil repræsentere et opsving på næsten 20 % i forhold til den nuværende pris. Der er dog vigtige tærskler at holde øje med. For det første, hvis BNB ikke formår at holde $393-støttezonen, så vil bjørne håbe på at presse prisen endnu længere ned.

Vi holder også øje med, hvor hurtigt BNB kan krydse sit 50-dages simple glidende gennemsnit på $430. Hvis dette virkelig sker i de kommende dage, kan det tyde på et afgørende udbrud, der kan skubbe BNB tættere på $500.

Derfor bør du købe Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) er en af de 5 bedste kryptoværdier efter markedsværdi. Det er et bevist aktiv med mange troværdigheder. Selvom det kan argumenteres for, at BNB ikke er den type mønt, der vil levere 100X gevinster på et år eller to, hvis du leder efter stabile og konsekvente gevinster, så er det en fantastisk mønt at tilføje til din portefølje.