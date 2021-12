Binances tyrkiske enhed blev for nylig idømt en bøde for ikke at overholde kravene til finansovervågningsrapporter

Binance, verdens største kryptobørs efter daglig handelsvolumen, har modtaget regulatorens grønt lys i Bahrain og Canada. Børsen sikrede sig principiel godkendelse i Bahrain og fik også en MSB-licens til at tilbyde mere end kryptotjenester i Canada. Begge tilladelser blev modtaget i dag fra henholdsvis Central Bank of Bahrain (CBB) og Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC).

Changpeng Zhao, Binances grundlægger og administrerende direktør, fejrede præstationen og skrev på Twitter : "Tevandet vender."

Ansøgningen om regulatorisk godkendelse i Canada skitserede, at Binances canadiske datterselskab vil køre som Binance Canada Capital Markets. Udover at lette handel med digitale aktiver, vil platformen også være involveret i valuta- og pengeoverførselsaktiviteter. Enheden blev autoriseret til at fungere som en indenlandsk enhed i begyndelsen af måneden, med den nuværende licens til at udløbe i slutningen af 2024.

Binance har til hensigt at cementere sin plads på det mellemøstlige marked

Bahrain er det mindste land i Golfregionen, men har vist sig at være en banebryder inden for kryptovalutasektoren i de seneste år. Den principielle godkendelse af Binance i Bahrain gør CBB til den første finansielle myndighed, der giver godkendelse til et datterselskab af børsen i Mellemøsten Nordafrika (MENA) regionen.

Efter det regulatoriske nik udsendte Binance en meddelelse om, at det nu var godkendt til at tilbyde kryptovalutatjenester i landet.

"Bahrains centralbank har demonstreret lederskab og omtanke med hensyn til at adressere krypto som en fremtidig aktivklasse. Godkendelsen anerkender Binances forpligtelse til fuldt ud at overholde regulatoriske krav og vores bredere forpligtelse til at forankre operationer og aktiviteter i Bahrain,” sagde Changpeng Zhao i en pressemeddelelse.“

Binance bemærkede også, at det arbejdede på at fuldføre ansøgningsprocessen og opnå fuld godkendelse i god tid. Abdulla Haji, direktør for licenser i Bahrains centralbank, lod til at antyde, at fuld godkendelse ikke ville tage lang tid. Han udtalte, at det sidste nik kun var "et spørgsmål om formaliteter" efter afslutningen af de påkrævede kontroller. Han beskrev yderligere Bahrain som det ideelle sted for Binance at oprette regionalt hovedkvarter.

Beslutningen om at opnå godkendelse i Bahrain accentuerer børsens interesse for det mellemøstlige marked. I sidste uge afslørede Binance, at det ville arbejde sammen med Dubai World Trade Center Authority for at etablere en virtuel aktivhub.

En rutsjebanetur på et år for Binance

2021 har uden tvivl været fuld af op- og nedture for Binance. Børsen blev på et tidspunkt viklet ind i regulatoriske spørgsmål i forskellige jurisdiktioner. På trods af problemer med compliance, har Binance siden formået at komme på den rigtige side af flere myndigheder og også udvide sin rækkevidde.

Den seneste godkendelsesnyhed kommer i hælene på en bøde på 8 millioner tyrkiske lira (ca. 750.000 $), som blev pålagt børsens tyrkiske enhed BN Teknoloji af Financial Crimes Investigation Board (MASAK) i slutningen af sidste uge. Børsen blev anklaget for manglende overholdelse af digital valutalovgivning vedrørende forbrugeroplysninger.