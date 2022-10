Binance hacket fremhæver farerne ved decentralisering

Den originale blockchain på kryptovaluta børsen Binance blev suspenderet denne torsdag efter at et hack førte til, at millioner af dollars af kryptovaluta blev udsat.

Hacket sendte naturligvis chokbølger gennem hele kryptovaluta verdenen, men for mig fremhævede den også farerne ved decentralisering.

Misforstå mig endelig ikke. Decentralisering er uden tvivl den største enkeltstående søjle i alt, som kryptovaluta er bygget på. Det er et koncept, som har en ægte chance for at ruske op i alt, hvad vi ved om finans, penge og økonomien som helhed. Det kan med andre ord gøre verden til et bedre sted.

Men Binance-hændelsen fremhæver, at i denne tidlige fase af kryptovalutaernes historie – lad os ikke glemme, at Satoshi Nakamoto kun skrev sin Bitcoin hvidbog så sent som i 2008 – at decentralisering også udgør en meget virkelig risiko.

Hvad skete der med Binance, og hvad har decentralisering at gøre med det?

En angriber målrettede Binance børsen sent torsdag aften, hvor de indledende bevægelser på blockchainen peger på, at to millioner BSC-tokens var i deres sigtekorn.

BNB Chain anslår, at over $100 millioner af aktiver blev flyttet, men bekræftede, at $7 millioner i aktiver næsten øjeblikkeligt var blevet frosset, hvilket reducerede det samlede tab.

Beslutningen om at stoppe hele blockchainen var et fantastisk træk fra Binances side. Som sagt er det meningen, at blockchains skal være decentraliserede. Denne episode viser, at BNB faktisk er det modsatte.

Det resulterer naturligvis i alle mulige slags problemer. Kryptovaluta puristerne er i oprør over det faktum, at dette bogstaveligt talt er én virksomhed, der kører hele økosystemet – nøjagtig det samme som Web 2.0, og lige præcis hvad kryptovalutaerne angiveligt forsøger at bekæmpe.

De har en pointe. Men igen, så viser Binances evne til at fryse $7 millioner, at på trods af at det går imod kryptovalutaernes mantra, så kommer centralisering også med sine fordele. $7 millioner kunne måske nok blegne i forhold til den samlede størrelse af hacket her, men det er stadig en hulens masse penge. Og dette er stadig kun begyndelsen – der kunne være konfiskeret yderligere midler, når du læser dette.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022

Vil Binances omdømme skades af dette?

Binance opererer ud fra en så stærk position på markedet, og er desuden styret af en meget populær direktør, at jeg faktisk tror, at denne hændelse stort set vil blive fejet ind under gulvtæppet.

Binance er faktisk blevet hacket én gang tidligere. Dette er også teknisk set en magisk produktion på $100 millioner i BNB ud af den blå luft, snarere end et direkte angreb på forbrugerne, hvilket er en vigtig forskel (selvom det stadig er forfærdelige nyheder for alle BNB-indehaverne).

Sidste gang var det Binances kunder der blev målrettet. I 2019 stjal nogle hackere $40 millioner i Bitcoin. Binances reaktion var eksemplarisk, idet børsen øjeblikkeligt forsikrede kunderne om, at alle berørte ville blive kompenseret. Og dette var lige præcis, hvad der skete. De startede endda en forsikringsfond efter hacket med det specifikke formål at kompensere kunderne, hvis noget lignende nogensinde skulle ske igen.

Med en spirende teknologi som kryptovaluta, så vil disse ting nødvendigvis ske – og desværre. Men med virksomheder som Binance, der forsikrer kunderne om, at deres midler altid vil være beskyttede, så afbødes den opfattede risiko naturligvis.

Men dette er dog kun muligt med en vis centralisering. I en fuldstændig decentraliseret verden ville et hack som dette forblive ustraffet. Jeg behøver faktisk ikke engang at være hypotetisk her – kunderne får konstant deres penge stjålet af hackere, og der er sjældent muligheder for at klage.

Som sagt, så er decentralisering en smuk ting. Men denne episode er en uheldig påmindelse om, at den også udgør en risiko, og mens branchen forsøger at rejse sig selv, innovere og finde ud af tingene undervejs, så skal kunderne holde dette i baghovedet.

Hold jer med andre ord sikre derude.