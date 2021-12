Ændringen kommer på baggrund af anmodninger fra Binance Smart Chain og det større BNB token-fællesskab

I går annoncerede Binance implementeringen af en ny protokol, der automatisk vil brænde BNB-tokens for at give et bedre overblik over Binance Smart Chain (BSC) aktiviteten. Ifølge et blogindlæg offentliggjort af kryptobørsen i dag, vil den nye Auto-Burn-protokol forbedre gennemsigtigheden og forbedre forudsigeligheden for samfundet.

Binance håber at fremme en sund blockchain-sameksistens mellem Binance Smart Chain (BSC) og Binance Coin (BNB) økosystemerne ved at implementere denne nye mekanisme.

"Vores annoncering af BNB Auto-Burn er et naturligt næste skridt i BNB's rejse og vil hjælpe BNB-fællesskabet med at vokse ved at give større autonomi, gennemsigtighed og forudsigelighed ," sagde en talsmand til Coindesk .

Brænding er en almindelig mekanisme, hvorigennem altcoin-skabere kontrollerer forsyningen af tokens i omløb. I Binances tilfælde fjerner processen BNB-tokens fra cirkulation ved at sende dem ind i en utilgængelig pung. Brændingsprocessen vil være både verificerbar og objektiv efter implementeringen af det nye system. Det vil også være uafhængigt af indtægterne genereret fra Binance centraliserede børs gennem transaktionerne ved hjælp af BNB-tokenet.

Antallet af brændte tokens vil nu afhænge af andre faktorer, inklusive værdien af BNB/USD-parret. Brændingen vil tage hensyn til både udbud og efterspørgsel af tokens samt mængden af blokke, der produceres over en kvartalsperiode. Der vil også være et prisanker – en fast værdi, der oprindeligt fastholdes på 1000. Denne værdi kan kun justeres via et BSC BEP-forslag og fællesskabsafstemning i henhold til blogindlægget.

Binance bemærkede, at forbrændingerne ville stoppe på det punkt, hvor forsyningen falder til under 100 millioner BNB. Børsen detaljerede yderligere, at Auto-Burn-mekanismen betød, at både BNB og BSC var ved at forberede sig på den næste fase af innovation. Det Chao Zeng-ledede firma tilføjede, at med fællesskabets input ville BNB udvikle sig for at hjælpe med at opbygge blockchain-økosystemet yderligere.