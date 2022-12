Binances proof of reserves revisor fjerner rapport, hvad betyder dette?

Vigtigste konklusioner

Mazar’s, dette er revisionsfirmaet, der arbejdede med Binance på rapporten om bevis for reserver, har nu fjernet linket fra deres hjemmeside

De har også sat alt kryptovaluta relateret arbejde på en ubestemt pause

Der fulgte kontroverser med rapporten, hvor kritikere forkastede dens mangel på oplysningeri forbindelse med ansvarssiden

Mazar’s havde tidligere udtalt, at dette var en “rapport” og ikke en “revision”

Ups.

Binances “revision”, hvor gåseøjnene er meget bevidste er en saga blot. Mazar’s revisionsfirmaet, der arbejdede med Binance om bevis for reserver-rapporten – hvilket var det den blev kaldt af Mazar’s, snarere end en revision – har fjernet rapporten fra deres hjemmeside.

Selskabet meddelte også, at det ville sætte sit arbejde med alle deres kryptovaluta klienter på pause. Udover Binance inkluderer dette Crypto.com og KuCoin.

“Dette betyder desværre, at vi ikke vil være i stand til at arbejde med Mazar’s i øjeblikket”, sagde en talsmand for Binance.

Hvorfor var Mazars rapport kontroversiel?

Jeg har skrevet meget om den fiasko, som beviset på reservers initiativet var. Kort sagt, så kunne dette ikke være mindre af en revision, idet rapporten stiller flere spørgsmål end den besvarer.

Mest fremtrædende var der et afslag på at præsentere forpligtelserne, hvor direktør Changpeng Zhao udtalte på Twitter, at dette var “vanskeligere” og man blot skulle “spørge omkring” for at bekræfte, at Binance ikke skylder nogen noget som helst.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Det er overflødigt at sige, at denne instruks om at spørge omkring ikke ligefrem formildede den investerende offentlighed, der stadig var ved at fordøje meddelelsen “aktiverne er i orden” fra FTX direktøren Sam Bankman-Fried et øjeblik før han øjeblikkeligt slettede tweetet, og indgav konkursbegæring og efterfølgende blev arresteret i denne uge .

Når dette så er sagt, så har Binance intet at gøre med FTX, men den PTSD, som investorerne nu lider af i kølvandet på kollapset af sidstnævnte har resulteret i et utroligt følsomt marked lige nu.

Så kom den elendigt timede nyhed om, at en række amerikanske anklagere efter sigende overvejede at indgive juridiske anklager mod Zhao og andre Binance-ledere i forbindelse med en sag om hvidvaskning af penge, der har været i gang i en årrække, og vupti – Binance var pludselig nyhedshistorie nummer et.

Udbetalingerne strømmede derefter ud af Binance.

Udover dette faldt BNB-tokenet, der ellers tidligere havde klaret sig ganske godt i hele 2022 – i hvert fald i sammenligning med resten af kryptovaluta markedet.

Hvad sker der så nu?

Mazars tilbagekaldelse af rapporten ændrer egentlig ikke på særligt meget. Det er almindeligt anerkendt i rummet lige nu, at der er behov for større gennemsigtighed. Binance – og de andre børser – fungerer på en uigennemsigtig måde i sammenligning med de traditionelle finansieringsfirmaer.

Det er en ironisk sandhed i en branche, der er beregnet til at være bygget på forudsætningen om sandløshed, at investorerne nu er tvunget til at stole på forsikringer fra lederne på Twitter. Forhåbentlig vil den ballade, som denne episode har forårsaget, tvinge Binance til at lægge kortene på bordet og præsentere en egentlig revision for verden.

Der er bestemt ikke noget, der tyder på, at firmaet har nogen grund til ikke at gøre dette, men for de mere paranoide investorer er det modsatte dog også tilfældet – der er i øjeblikket ingen måde at kontrollere, at Binance rent faktisk vil holde deres ord.

Mazar’s havde erklæret, at Binance var 101% sikret.

“På tidspunktet for vurderingen observerede Mazars Binance-kontrollerede aktiver indenfor et omfang, der oversteg 100% af deres samlede platformsforpligtelser,” hedder det i rapporten.

Men ved nærmere eftersyn var tallene dog ikke nær så tilfredsstillende. Binances aktiver beløb sig til 582.486 bitcoins og dets passiver talte 597.602 bitcoins. Dette så ud til at tyde på en undersikkerhedsstillelse på 3%, men når man medregner de aktiver, der var udlånt til kunder via låne- og marginkontoer, så landede det på en sikkerhedsstillelse på 101%.

Selvom tingene ser ud til at være vendt en smule tilbage til normalen for nylig, hvor udbetalingerne fra Binance er vendt tilbage til mere normale niveauer, så opsummerer episoden alligevel, at kryptovaluta området har et gennemsigtighedsproblem.

Det er dejligt, at Binance har overlevet denne lille “stresstest”, men i virkeligheden burde dette aldrig være sket i første omgang. Indtil kryptovaluta virksomhederne sørger for at deres afsløringer er i overensstemmelse med, hvad der præsenteres indenfor traditionel finans, så vil disse episoder præget af frygt dog fortsætte med at dukke op fra tid til anden.

Binance har dog heldigvis nu bekræftet, at de vil bevæge sig mod større gennemsigtighed. Dette er en fantastisk ting – og noget som rummet desperat har brug for.