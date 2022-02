Efter at have ramt et lavpunkt på omkring $32.000 i januar, er Bitcoin (BTC) steget kraftigt. Mønten er steget forbi $40.000-mærket og ser ud til at vende tilbage til $50.000 på kort sigt. Bitcoin ser i hvert fald på kort sigt også bullish ud. Her er nogle højdepunkter at bemærke:

BTC har trukket sig kraftigt tilbage, hver gang det har testet $45.000, da efterspørgslen ser ud til at dø ud i denne zone.

Men mønten har fundet tilstrækkelig støtte omkring $42.000-mærket og er fortsat klar til at handle over det.

På pressetidspunktet handlede Bitcoin til $44.278, en stigning på omkring 5% i 24-timers intradag handel.

Datakilde: Tradingview.com

Bitcoin (BTC) – Kan det hoppe med 15% i dag?

Efter at være steget med næsten 5 % i løbet af de sidste 24 timer, har Bitcoin (BTC) nærmet sig en afgørende zone. Som nævnt ovenfor er mønten faldet kraftigt, når den før har forsøgt at stige over $45.000.

Men denne gang kunne det være anderledes. For det første ser det ud til, at sikkerhedsrisiciene i Europa begynder at lette. Men vi har også set en afgørende stigning over støtten på $42.000. Dette kunne indikere, at der er nok bullish momentum til at tage BTC over $45.000-tærsklen og endda ud over det.

Men hvis det falder til under $42.000, vil der følge mere svaghed, med et fald under $40.000 ganske muligt.

Er Bitcoin (BTC) et godt køb nu?

Estimater i 2022 viser, at Bitcoin vil ende året på et højt niveau. Nogle analytikere ser faktisk en pris på $100.000 i midten af 2022. Der er selvfølgelig mange nedadrettede risici ved det, men BTC forbliver guldstandarden på kryptomarkedet.

Selvom det måske ikke leverer vanvittige afkast som nyere altcoins, kan det tilbyde en fremragende og stabil langsigtet vækst, især for investorer, der ønsker at diversificere deres porteføljer.