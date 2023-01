Bitcoin (BTC)-Kurs Stabilitet i Takt Med Stigende Inflation – Her er Hvorfor Nye Projekter Som Metacade (MCADE) Kunne Stige

Den virkelige verdens økonomiske præstation, påvirker unægteligt de globale kryptovalutamarkeder, hvor Bitcoin (BTC), det største kryptoaktiv målt efter markedsværdi, giver en god idé om kryptoindustriens sundhed. De seneste stigninger i inflationen på verdensplan, men især i USA, har gjort at værdien af Bitcoin stagnerer i løbet af anden halvdel af 2022, efterhånden som den globale økonomiske krise tager fat.

Selvom dette ikke er gode nyheder for eksisterende investorer i verdens førende kryptovalutaer, såsom BTC, er der stadig fremragende investeringsmuligheder i spændende nye kryptoprojekter. Et af de mest lokkende nye kryptoprojekter er Metacade , som havde en entusiastisk optagelse under sin beta-presale fase, og indsamlede næsten $1 million på bare tre uger.

Hvad er Metacade?

Metacade er verdens første virtuelle spillearkade, der bruger Web3 og blockchain-teknologi til at revolutionere GameFi-metaverse-industrien. Platformen vil være vært for det bredeste udvalg af play-to-earn (P2E) spil i metaversen og tilbyde spillere det samme niveau af sjov og social interaktion, som de ville få ved at besøge en rigtig videoarkade men med komforten af deres egn gamerstol eller sofa.

P2E-elementet i fællesskabet er en af flere måder, fællesskabsbrugere drager fordel af platformen på. De andre initiativer til indtægter er:

Compete2Earn – tjen ved at stake tokens og få turneringsbelønninger

Create2Earn – tjen ved at interagere med fællesskabet og dets medlemmer

Work2Earn – indtjening ved at finde en ny Web3-rolle på jobtavlen, som lanceres i 1. kvartal 2024.

Ud over mulighederne for at tjene penge, er Metacade en platform, der giver spirende udviklere mulighed for at tjene deres striber ved at støtte dem i at lære spiludvikling og har planer om at blive en selvforsynende og fuldgyldig DAO inden Q4 2024.

Sådan fungerer Metacade

I modsætning til mange GameFi-platforme har Metacade et mangfoldigt tilbud, der strækker sig ud over P2E-elementet. Det native token for platformen er MCADE- mønten, og der er flere måder, Metacade genererer indtægter på.

Metacades indtægtsskabende funktioner inkluderer en række pay-to-play arkadespil, som gamere ville forvente at finde i en videoarkade i den virkelige verden. Der er også annoncering på platformen, adgangsgebyrer til præmielodtrækninger og mulighed for at konkurrere i turneringer og launchpad-initiativet, som giver eksterne virksomheder mulighed for at udgive spil i Metacade til en pris. Disse indtægtsstrømme giver de midler, der flyder ind i spillernes tegnebøger, når de optjener belønninger.

Antallet af tilgængelige titler på Metacade vil fortsætte med at vokse. Denne vækst vil blive hjulpet fra 3. kvartal 2023 af introduktionen af Metagrants-initiativet. Metagranter er en kilde til finansiering for udviklere til at bygge spil på platformen. Udviklere indsender spilforslag, der skal stemmes om af MCADE-tokenholdere, som bestemmer fællesskabets yndlingsidéer. De vindende udviklere vil modtage støtte til at hjælpe med at omsætte deres forslag til virkelighed. De første Metagrant-støttede spil ramte Metacade-biblioteket i 1. kvartal 2024.

Andre funktioner i pipelinen omfatter introduktion af en jobtavle i 1. kvartal 2024 for at booste Work2Earn-initiativet. Bestyrelsen vil byde på en række muligheder fra praktikophold, kortvarigt projektarbejde og fuldtidsroller inden for GameFi-industrien med Metacade-godkendte partnere, hvilket giver alle med en ægte interesse i at arbejde med Web3-udvikling en hjælpende hånd til at komme i gang med industrien.

I mellemtiden begynder Metacades overgang til at blive en DAO i 2. kvartal 2023, hvor processen anslås at tage 18 måneder, før fællesskabsmedlemmer påtager sig alle de kritiske roller. Denne autonomi er en af Metacades førende lys; det giver kontrollen over platformens fremtidige retning til de vigtigste medlemmer af fællesskabet.

Hvorfor kunne MCADE stige?

Bredden af Metacades planer, findes mere detaljeret i deres whitepaper , og gør det til et spændende perspektiv for investorer, der på jagt efter nye kryptoprojekter. Med mange andre GameFi-udviklinger, der fokuserer på et minimalt udvalg af muligheder, er det nemt for dem at blive lidt mere end et modefænomen.

Metacades tilbud vil ikke gå i den fælde. Udbuddet af spil vil fortsætte med at stige, hvilket giver yderligere muligheder for at tjene, hvad enten det er gennem konkurrencer, spil eller skabe socialt indhold ved at engagere sig i fællesskabet. Desuden betyder den løbende tilføjelse af nye spil, at der ikke er nogen risiko for, at platformen bliver kedelig eller forældet, da den hele tiden vil genopfinde sig selv med den regelmæssige udgivelse af nye og spændende titler. Som et resultat har Metacadeprojektet en solid levetid.

Derudover vil fællesskabet i sidste ende have fuldstændig kontrol over, hvordan Metacade udvikler sig. Spillernes interesser vil for altid være kernen i platformens udvikling, i modsætning til mere traditionelle spil, hvor udviklere skal balancere det med at give et afkast til aktionærerne.

Disse planer placerer Metacade i spidsen for blockchain-gaming revolutionen.

Sådan køber du MCADE- tokens

Metacade-beta-salget blev udsolgt på mindre end fire uger, hvilket gør det til et af de mest attraktive nye krypto projekter i øjeblikket i sit presale-stadium. Prisen vil stige med mere end det dobbelte, efterhånden som den niende og sidste forsalgrunde slutter, hvilket hæver den samlede markedsværdi på $28 millioner.

Det kunne ikke være nemmere at komme ombord med Metacade. Tokens kan købes på Metacades hjemmeside af alle med en Wallet Connect-understøttet kryptopung.

Du kan købe MCADE med ETH (Ethereum) eller USDT (Tether). Tilslut først din wallet til Metacades hjemmeside for at få adgang til DEX, og accepter derefter muligheden for at købe MCADE med ETH eller USDT.

