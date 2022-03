Efter en voldsom start i marts er Bitcoin Cash (BCH) begyndt at stige. Mønten steg faktisk over det afgørende psykologiske mærke på $300. Men hvor langt kan disse gevinster vare? Vil BCH røre ved $375 på kort sigt? Her er nogle højdepunkter.

Den generelle tendens for BCH har stort set været nedadgående over de sidste par måneder.

Mønten forbliver lidt over sit 20-dages eksponentielle glidende gennemsnit.

På pressetidspunktet handlede BCH til $302, en stigning på omkring 7% på 24 timer.

Datakilde: Tradingview

Bitcoin Cash (BCH) – er $375 sandsynligt?

Der er meget usikkerhed på markedet lige nu, givet nedfaldet fra den russiske invasion af Ukraine. Det er sikkert at antage, at ikke alt er prissat på markedet, da vi ikke rigtig ved, hvad der vil ske næste gang. Hvad vi dog kan forvente er øget volatilitet omkring krypto og BCH er ikke uberørt.

Vi ser dog ikke nok upside til, at BCH kan nå højderne på $375, i hvert fald ikke nu. Faktisk er det sandsynligt, at mønten vil stige mod sin forsyningszone på mellem $319 og $326, før den falder igen.

BCH har allerede mistet næsten 64% af sin værdi på mindre end 3 måneder. Det ramte endda et lavpunkt i 15 måneder på $275 i januar i år. Denne nedadgående trend er ikke brudt, og på trods af den seneste stigning forventer vi mere svaghed for BCH i de kommende dage.

Derfor bør man købe Bitcoin Cash (BCH)

Som en af de førende peer-to-peer elektroniske betalingsmønter er der en masse nytte for BCH. Når krypto bliver stærkt integreret i globale betalingssystemer, vil BCH sandsynligvis føre an i dette.

Fra et grundlæggende synspunkt er det en af de bedste mønter at investere i, simpelthen på grund af den underliggende værdi, den tilbyder. Det faktum, at det lige nu sælger billigt, burde give dig mere incitament.