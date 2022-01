BlockTower Capitals Michael Bucella er optimistisk på krypto og bemærker, at volatilitet i Bitcoin og Ethereum eller anden krypto overhovedet ikke er overraskende.

Da Bitcoin-prisen falder til laveste niveauer, der sidst blev set i juli 2021, siger kryptoinvestor og BlockTower Capitals generaldirektør Michael Bucella, at detailhandlere bør bruge dette som en mulighed for at komme ind på markedet igen.

Iværksætteren siger også, at selvom volatilitet forbliver et nøgleproblem for nogle investorer, burde det ikke være en overraskelse for markedet, da aktivklassen stadig modnes.

På trods af et "blowout" i priserne, der har fået benchmark-kryptoen til at falde mere end 50% fra sin rekordhøje; siger investoren, at Bitcoins fremtidsudsigter er lyse.

I et tidligere optaget interview med CNBC bemærkede Bucella, at krypto sandsynligvis vil se nyt momentum, efterhånden som bredere markeder ser ud til at hoppe fra det seneste salg. Han siger, at forventningen om højere renter fra Fed og andre centralbanker fortsætter med at tynge investorernes stemning.

Men med likviditet i krypto tilgængelig 24/7, ser BlockTower Capital-direktøren en upside materialisere sig for at holde Bitcoin-prisen over en langsigtet bullish trend. Han sagde, at flagskibskryptovalutaen var "i en væksttilstand", selvom den handler sammen med tendenserne på markedet for risikable aktiver.

I spørgsmålet om volatilitet peger Bucella på Bitcoin og andre kryptovalutaer som "en ung aktivklasse." I dette tilfælde burde vilde prisbevægelser, som man har set gennem årene, ikke være "for overraskende".

Han siger også, at nedbrydningen set i løbet af de sidste mange måneder følger den kraftige stigning i Bitcoin og Ether i første halvdel af 2021. Han siger, at prisstigningen, der slyngede mønterne til friske, var mere baseret på værdiskabelse og ikke fundamental vækst.

Han ser dog krypto accelerere opad midt i fundamental vækst, efterhånden som markedsstrukturerne genetablerer sig selv.

Analytikeren siger også, at krypto har holdt sig godt i forhold til frasalget sammenlignet med nogle traditionelle aktiver på IPO- og SPAC-markederne, der er faldet så meget som 80% i løbet af de sidste par uger.