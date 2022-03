Det seneste Bitcoin (BTC) -rally er stoppet. Efter flere dage er mega-cap-mønten faldet til under $40.000 igen. Faldet er i høj grad blevet tilskrevet stigende inflation i USA og truslen om økonomisk afmatning på grund af krisen i Ukraine. Her er nogle højdepunkter:

$40.000 er en vigtig støtte, og BTC kan se mere svaghed i de kommende dage.

Den amerikanske inflation forventes at ramme 7,9 %, højere end forventet og den højeste i 40 år.

På pressetidspunktet handlede BTC til $39.200, et fald på omkring 7% på 24 timer.

Datakilde: Tradingview

Vil Bitcoin (BTC) falde yderligere?

De sidste par uger har været ret ustabile for Bitcoin (BTC). Men selv midt i denne høje volatilitet er $40.000 forblevet en afgørende støttezone. Hver gang denne mega-cap er faldet under dette mærke, er den gået videre med at glide yderligere.

De fleste analytikere holder øje med $37.000-mærket. Hvis svagheden fortsætter, og BTC falder til under $37.000, så kan du forvente, at den bunder på omkring $32.000 før næste rally. Men hvis tyre på en eller anden måde kan skubbe prishandlingen op til $40.000, kan vi se en vis vedvarende modstandsdygtighed på BTC.

Men med høj amerikansk inflation, trusler om økonomisk afmatning og krisen i Ukraine, er det højst usandsynligt, at der er nok bæredygtigt opadgående momentum for BTC.

Er dette det bedste tidspunkt at købe BTC?

Selv med de seneste udfordringer ser de langsigtede udsigter for Bitcoin generelt meget lovende ud. Der er faktisk skøn, der ser på $100.000 inden udgangen af 2022. At købe for $39.000 eller deromkring kunne være en god idé.

Selvom BTC ikke rammer de seks cifrer i værdi, er der en chance for, at det rammer et nyt rekordhøjde i år. Dette vil stadig repræsentere en gevinst på over 100 % i forhold til den nuværende pris.