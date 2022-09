Bitcoin kan ikke ramme $20.000, da der fortsat kun én ting der betyder noget

Det ligner en negativ afslutning på kryptovaluta markederne nu, hvor vi nærmer os slutningen på september.

Bitcoin ligger stadig under $20.000, da der ikke er blevet opfanget noget reelt momentum på tværs af rummet. Dette skitserer fint mine tanker i løbet af de sidste par måneder: det eneste, der virkelig betyder noget lige nu, er makrosituationen.

Med krigen i Ukraine der stadig raser, og hvor energipriserne stadig kvæler masserne i kombination med en leveomkostningskatastrofe, der bare nægter at dø, så er Bitcoin simpelthen krøllen på halen. Den følger aktiemarkedet, som følger Jerome Powells ord, mens Federal Reserve fortsætter med at føre krig mod inflationsproblemet.

Jeg plottede ovenstående diagram for at vise, hvor relativt godartet en måned det har været efter Bitcoins standarder, idet den orange mønt føles mere indenfor rækkevidde lige nu. Den store stigning tidligere på måneden kan tilskrives markedets tanker om inflationen, hvilket også inkluderer det efterfølgende fald.

Federal Reserve fortsætter med at påvirke markederne

Naturligvis var katalysatoren endnu et FOMC-møde, hvor sløret blev løftet for markedet i forbindelse med Feds seneste tanker om inflationen. Efterhånden som renten fortsætter med at blive hævet i, hvad der nu ser ud til at være en fastankret holdning fra Fed i forbindelse med først og fremmest at tackle inflationsproblemet, så fortsætter likviditeten med at strømme ud af risikoaktiverne.

Dette påvirker aktiemarkedet, men påvirker dog kryptoaktiverne væsentligt mere givet deres position længere ude på risikospektret. Dette er grunden til, at stort set alle de digitale aktiver har været endnu tættere korreleret i de seneste måneder end de normalt er.

Selv den banebrydende Merge-begivenhed på Ethereum var ikke nok til at tøjle problemet, idet Ethereum knap nok bevægede sig, og i stedet blot fulgte med resten af markedet.

Hvad byder fremtiden på?

For mit vedkommende venter jeg stadig på sidelinjen lige nu. Makrosituationen er simpelthen for uforudsigelig. Jeg har på fornemmelsen, at der venter en hård vinter forude, og især i Europa, som fortsat ligger langt bagud i forhold til USA med hensyn til renteforhøjelserne.

I denne uge så vi Storbritannien annoncere en række skattelettelser, som bragte pundet ned på et historisk lavpunkt. Så stor er bekymringen om pundets svaghed midt i den fortsatte inflation og en latterlig stærk dollar (som tidligere på året opnåede paritet med euroen, og nu ikke er langt fra at gøre det samme ved pundet).

Den nyhed ingen ønsker at høre er, at det er lige meget, hvad der sker på kryptovaluta markedet, hvor intet vil stige før makrobilledet ser godt ud igen. Efter et historisk tyreløb, der varede over et årti, så er vi nødt tvunget til at betale prisen.

De gode tider kan desværre ikke vare for evigt. Indenfor kryptovaluta ved vi dette mere end nogen andre. Den store forskel mellem nu og de tidligere cyklusser er, at denne gang befinder kryptovalutaerne sig på et bjørnemarked samtidigt med den bredere økonomi.

Dette er en stor ændring, og det er meget skræmmende.

Men indtil videre venter vi på at se, hvad den næste CPI-aflæsning vil være, såvel som den efterfølgende reaktion fra Fed – og indtil da vil Bitcoin blot køre stille og roligt videre.