Bitcoin dykkede sammen med aktierne, efter at den amerikanske inflation blev varmere end forventet på 7,5 % år-til-år.

Efter at være faldet til under $44k, vendte BTC-prisen sig tilbage til inden for $45k, da analytikere skitserede potentielle bevægelser for flagskibskryptovalutaen.

Prisen på Bitcoin brød over en nøglebarriere og handlede så højt som $45.201 natten over onsdag, før den trak sig tilbage, da det bredere marked faldt under tidlige handler, efter de amerikanske markeder åbnede.

Analytikernes syn på Bitcoins udsigter

Nedturen set tidligere tog form, da investorerne fordøjede friske amerikanske inflationsdata, der kom på 7,5 % mod en forventet 7,3 % år-til-år. Risk-on-assets såsom krypto og aktier reagerede lavere, med alle øjne nu på Federal Reserves renteforhøjelse, der er planlagt til marts.

S&P 500 faldt 0,23 % og Nasdaq-sammensætningen -0,18 %, mens Dow Jones Industrial Average holdt sig lige over fladlinjen.

Kryptohandler og analytiker Michael van de Poppe bemærkede:

“Forbrugerprisindeksets (CPI) resultater for USA kommer ind på 7,5 % år-til-år, mens forventningerne var 7,3 % år-til-år. $DXY skyder op, og risikoaktiverne falder. Sandsynligheden for, at FED vil begynde renteforhøjelser i marts."

Krypto-handler Cantering Clark siger, at Bitcoins dyk fra intradag-høje har bragt det tilbage inden for rækkevidde. Han foreslår, at kryptovalutaen vil genoptage sit seneste opadgående momentum, hvis kursfaldet også har været lavt. For ham er nøglen, at BTC holder sig over $43k.

And back in range.. If the low in the indices are in and 43k holds for BTC I expect us to just resume upward. If either of those pieces of criteria change I expect we see 41.5 down to 39 for the next area of support. pic.twitter.com/XQmpFgIGs1 — Cantering Clark (@CanteringClark) February 10, 2022

En anden analytiker, Rekt Capital, siger, at det seneste rally muligvis ikke er overstået baseret på frygt-, og grådighed-investorsentiment-metrikken. Han bemærker, at i øjeblikket er stemningen over for Bitcoin "neutral."

“Ekstrem grådighed går forud for lokale toppe. Så baseret på følelsen alene, er dette BTC-rally muligvis ikke tæt på at være forbi endnu. Nøgleniveauer som $43100 & 50-ugers EMA, der vendes til support, ville bekræfte dette," tweetede han.

Ser man på det ugentlige BTC/USD-diagram, er det 50-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) i øjeblikket på $44.200.

BTC/USD ugentlig diagram. Kilde: TradingView

Hvis Bitcoin kommer sig efter dagens afmatning og bryder over det fremhævede EMA og $45.000-niveau, siger analytiker Ali Martinez, at hovedbarrieren vil være omkring $48.000. Over det ville de psykologiske $50.000 komme i spil.

The real challenge for #Bitcoin sits around $48,000, where roughly 4.71 million addresses are holding 2.58 million $BTC. pic.twitter.com/vt4bxEN9jH — Ali Martinez (@ali_charts) February 10, 2022

Bitcoins inflationssikringsstatus

Bitcoins dyk i torsdags sammen med aktier fik den til at fortsætte den høje korrelation, den har vist med de traditionelle finansmarkeder, siden dens højdepunkt på $69.000 i november 2021. Nogle analytikere siger, at dette betyder, at BTC ikke er en bedre sikring mod inflation eller som værdilager.

I tirsdags påpegede Bank of America, at Bitcoin ikke længere var en "god" inflationssikring i betragtning af dens volatilitet og låsetrins handel med S&P 500 og Nasdaq.

Men Gemini-medstifter Cameron Winklevoss mener, at Bitcoin stadig er den bedste sikring mod inflation, hvilket føjer til forskellige sådanne opkald fra kryptosamfundet og endda mainstream-investorer.

Inflation hit 7.5% in January. Highest in four decades. It continues to accelerate. The best way to shield yourself from this pernicious, silent tax on your life’s work — your blood, sweat, and tears — is bitcoin. — Cameron Winklevoss (@cameron) February 10, 2022

I skrivende stund svævede BTC/USD-parret omkring $44.900, omkring 2% op i de sidste 24 timer. Kryptovalutaen forbliver også positiv i løbet af ugen med en stigning på omkring 22 %.