Dette år startede med et dyk i markedet, hvor størstedelen af kryptovalutaer såsom Bitcoin og Ethereum styrtede ned.

Bitcoin har dog kun forsøgt at rette op på den nedadgående tendens, for at tyrekorrektionen blev afskåret under $45K. I dag faldt BTC med mere end 4% og sendte Bitcoin under $44K.

I skrivende stund handlede Bitcoin til $43.609,63.

Derfor halter Bitcoin-prisen

Bitcoin-prisen har været op og ned, efter at den faldt til under 40.000 USD i januar efter meddelelsen fra FED om, at den ville øge renterne gradvist i de kommende måneder. Dette fulgte rapporter om, at den amerikanske årlige inflationsrate har ramt et 40-årigt højdepunkt på 7%, og at renten vil blive forhøjet for første gang i mere end tre år.

I øjeblikket er Bitcoins støtteniveau på $42.578 og vil skulle genvinde $44.208, før modstandsniveauet gentestes på $45.161. Hvis det tilfældigvis går under supportniveauet, så kan det falde til så lavt som $41.625, hvilket vil være et stort slag for verdens førende digitale aktiv.

Kryptomarkedet er i øjeblikket på tilbagegang

Mens Bitcoin registrerede et fald i dag, har andre kryptovalutaer fulgt trop i dag. Ethereum er for eksempel faldet med 5% til $3.097,4.

Andre Altcoins har registreret endnu større tab. Både XRP og Polkadot (DOT) er faldet med over 9 % i de sidste 24 timer. Henholdsvis faldt Solana (SOL) også med 8% for at handle til $106,15.

På grund af den pludselige nedadgående tendens er hele markedsværdivurderingen faldet med cirka 3 % fra over 2 milliarder USD til 1.943 milliarder USD.

Bitcoin-investorer er dog optimistiske om, at mønten snart vil genoptage den bullish trend.