Bitcoin Pris Forudsigelse Stryger Til Tops og Tager Nyt Token ASI Med på Rejsen

BTC, der stiger 50%, har skabt et opsving på krypto markedet

AltSignals ($ASI) er en meget lovende ny token lancering

$ASI kan outperforme BTC i løbet af de kommende måneder og år

Efter nogle store bevægelser på krypto markederne forudser Bitcoin pris forudsigelsen yderligere stigninger. Eksperter påpeger dog at AltSignals nye token, $ASI, kan overgå Bitcoin pris forudsigelsen inden årets udgang.

AltSignals er en handelsplatform i industri-klasse, der udvider sit blockchain-udbud. Her er grunden til, at det kunne være det bedst ydende projekt af sin art i 2023 og frem.

AltSignals lanceres under et udbredt markeds opsving

Bitcoin pris forudsigelsen er blevet bullish efter nogle lovende pris handlinger fandt sted i begyndelsen af 2023. BTC er steget over 50 % fra dets seneste lavpunkter og har drevet et opsving på krypto markedet.

Efter mange altcoins faldt over 90%, har BTC genopretningen givet udbredte gevinster på tværs af krypto markedet. Dette kommer på et tidspunkt hvor AltSignals, et meget succesfuldt krypto handelsfællesskab, lancerer sin krypto presale begivenhed.

ASI tokenet har et stort potentiale for fremtidige afkast, især når krypto markedet lysnes efter en positiv Bitcoin pris forudsigelse. En BTC-genopretning signalerer typisk begyndelsen på bullish kryptomarkedsbevægelser, og $ASI er godt positioneret til at drage nytte af disse de kommende måneder og år.

Hvad er Bitcoin?

Bitcoin (BTC) er den første blockchain-baserede kryptovaluta. Bitcoin blockchain bruger en proof-of-work protokol for at opnå konsensus i et distribueret computernetværk. Denne proces er meget dyr af design, da de økonomiske omkostninger forbundet med at manipulere konsensus mekanismen, gør angreb på BTC netværket praktisk talt umuligt – og i hvert fald ikke-rentabelt.

Siden den første gang blev lanceret i 2009, er BTC blevet den største kryptovaluta ud fra markedsværdi og er blevet vedtaget af regeringer og finansielle institutioner rundt om i verden. Hastigheden på fremskridtet for Bitcoin pris forudsigelsen er et vidnesbyrd om dens medfødte knaphed – der vil kun kunne eksistere 21 millioner BTC, hvilket betyder, at konstant stigende efterspørgsel utvivlsomt vil presse prisen opad.

Bitcoin pris forudsigelse: Kan BTC nå $30.000 i 2023?

Bitcoin pris forudsigelsen for 2023 indikerer $30.000 som et nøglemål. Hvis BTC kan bryde igennem modstand ved $29.000, så er det sandsynligt, at det finder støtte på $30.000 niveauet inden året er omme.

Hvad er AltSignals?

AltSignals er et af de største krypto markeds handelsfællesskaber i Web3. Platformen har konsekvent leveret profitable handelssignaler til sine brugere siden 2017, og har en imponerende historik med succes. Binance Futures rapporten for februar 2023, har eksempelvis demonstreret en gevinst rate på 90%.

Projektet udvider nu sit tilbud og vil introducere flere nyttige funktioner til sit fællesskab af krypto markeds tradere. ASI tokenet, som lanceres til $0.012 under presalet, er en kritisk del af denne udvikling.

Hvordan vil økosystemet bruge $ASI?

ASI tokenet giver indehavere eksklusiv adgang til premium handelssignaler på krypto markedet ved hjælp af ActualizeAI. ActualizeAI er et banebrydende AI-drevet toolkit, der kombinerer flere førende teknologier med krypto markedsdata. Efter at have analyseret en bred vifte af forskellige indikatorer, vil ActualizeAI generere profitable handelssignaler på en ensartet basis.

$ASI kan bruges til at få adgang til ActualizeAI Club. Dette premium tilbud vil tilbyde tidlig adgang til AltSignals nye handelsværktøjer. Da der allerede er opnået massive overskud gennem AltSignals’ nuværende AI værktøjer, kan denne funktion give tradere en reel fordel på krypto markederne.

Ved at holde ASI tokenet og få adgang til ActualizeAI Club kan brugere få adgang til eksklusive investeringsmuligheder og meget mere. Medlemmer kan endda hjælpe AltSignals udviklingsteam med at forbedre deres værktøjer ved at deltage i tidlige tests og dele feedback med teamet.

Kan $ASI nå $1 i 2023?

ASI tokenet repræsenterer et stærkt veletableret projekt, som nu forgrener sig yderligere. AltSignals har en stor eksisterende brugerbase og omfattende token-utility, hvilket gør det til en fremragende investeringsmulighed i de kommende år.

AltSignals krypto presale vil hæve prisen på $ASI fra $0.012 til $0.02274, før tokenet frigives på børser. På dette tidspunkt kan prisen på $ASI stikke fuldstændig af, særligt hvis AI-udviklingen kommer på samme tid som stigende priser på tværs af krypto markedet.

Eksperter forudsiger et prisniveau på $1 for ASI tokenet inden udgangen af 2023 – en prisstigning på 45x fra slutningen af presalet. Som et velrenommeret fællesskabs drevet projekt, der udnytter avancerede AI værktøjer, har AltSignals et enormt potentiale for fremtiden.

AltSignals vs Bitcoin pris forudsigelse: Hvilken er værd at købe?

Hvor Bitcoin forventes at kickstarte et opsving for krypto markederne helt generelt, er det usandsynligt, at det vil overgå AltSignals i 2023 og frem. Tidlige investorer i $ASI’s krypto presale kan forvente store afkast i løbet af de kommende år, da projektet kombinerer flere banebrydende teknologier for at levere en omfattende handelsoplevelse for sine brugere.

AltSignals har potentialet til at blive en markedsleder inden for AI trading på blockchain. Der er dog kun et meget begrænset antal ASI tokens der frigives under presale-begivenheden, og det er først til mølle. ASI tokenet kan være det bedste køb i 2023, imens investorer forbereder sig på det næste bull run på krypto markedet.