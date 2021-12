Jack Dorsey har i denne uge konfronteret venturekapitalfirmaer for at promovere en "falsk" idé om en decentraliseret Web3

Her er en opsummering af denne og andre tophistorier, som du måske er gået glip af under feriesæsonen

Block CEO Jack Dorsey vejer ind i Bitcoin vs. Dollar-debatten

Tidligere Twitter og nuværende Block (tidligere Square) CEO Jack Dorsey havde sin mening om Bitcoin v Dollar-emnet. Som svar på et tirsdags-tweet fra den amerikanske rapper Cardi B, der undrede sig om Bitcoin vil erstatte dollaren, var Bitcoin-entusiasten bekræftende i sit svar. Hans svar sendte bølger på tværs af kryptosamfundet og modtog engagementer fra begge argumenter.

Hans stilling var alt andet end en overraskelse, da Dorsey ofte har erklæret sin passion for Bitcoin. Han har tidligere bemærket, at Bitcoin er det vigtigste, han skal arbejde med i sin levetid. Sidste måned forlod Twitter-medstifteren sin stilling som administrerende direktør for den sociale mediegigant og vil nu fokusere på sit digitale betalings- og finansielle serviceselskab, Block.

Efter tweetet gav markedsændringerne Bitcoin et lille bump. Verdens største kryptomønt har været i en nedadgående tendens forårsaget af bekymringer over virkningen af Omicron-varianten i de seneste uger. I denne uge blev det også klart, at Dorsey ikke er fan af Web3, eller rettere sagt teknologiens kontrol af venturekapitalfirmaer.

Tirsdag tweetede Bitcoin-tyren og sagde, at Web3 var intet mindre end en centraliseret enhed. Diskussionen med VC'er og hele ideen med Web3 fortsatte med, at Elon Musk sluttede sig til og spurgte, om nogen havde set Web3. Dorsey svarede , "det er et sted mellem a og z," hvilket muligvis antyder, at det er kontrolleret af venturekapitalfirmaet a16z.

Visa gennemfører opkøbet af det internationale betalingsløsningsfirma Currencycloud

I mandags bekræftede Visa, at det havde gennemført købet af det grænseoverskridende betalingsløsningsfirma Currencycloud. Aftalen blev forseglet i juli for et beløb på £700 millioner, hvilket på det tidspunkt, Visa sagde, var en del af deres 'netværk af netværk'-strategi. Meddelelsen bekræftede også, at Currencycloud ville beholde sit hovedkvarter i London.

Currencycloud, som letter valutaløsninger for banker og finansielle teknologivirksomheder, og Visa kan nu sikre bedre kontrol, fleksibilitet og gennemsigtighed til deres partnere og kunder. Gennem bestræbelserne har Visa også til hensigt at forbedre brugeroplevelsen for kunder og reducere kampene for at opnå B2B grænseoverskridende overførsel af finanser.

Handlen kommer som en del af et strategisk partnerskab aftale fra 2019 mellem de to virksomheder i et arrangement, der lovede samarbejde. Planen var at forbedre innovation inden for transnationale betalinger og tilbyde Visa-kunder innovative, digital-first rejsebetalingsløsninger, der ville hjælpe med at forbedre synlighed og kontrol over deres penge, når de rejser på tværs af forskellige regioner.

Currencycloud anvender applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er) til at levere valutavekslingsværktøjer til udbydere af finansielle tjenester. Det giver også virtuel kontostyring, øjeblikkelig meddelelse om valutatransaktioner, foruden multi-valuta-styring. Betalingsplatformen i virksomhedsklassen betjener cirka 500 kunder i teknologi- og banksektoren fordelt over 180 lande.

Forslaget om kryptoregulering passerer det paraguayanske senat

Sidste torsdag modtog senatet et lovforslag, der har til hensigt at regulere kryptomining og handel, som først blev indført i midten af juli af underhuset af MP Carlitos Rejala , et flertal på 29 mod 8 modsatrettede stemmer i det paraguayanske senat. MP Rejala fik støtte fra senator Fernando Silva Facetti, som har været forkæmper for lovforslaget i overhuset.

Det vigtigste argument for det foreslåede lovforslag har været den rigelige mængde strøm, der genereres af det latinamerikanske land. Paraguay producerer en stor mængde vandkraft, omkring fem gange den mængde, det faktisk bruger, og det meste af overskuddet går til spilde.

At regulere kryptosektoren og tillade internationale minearbejdere at etablere minedrift i nærheden af elproduktionsanlæggene ville give landet mulighed for at tjene penge på den overflodskraft, der ellers ville gå ubrugt. Forslaget søger at skabe direkte regulering for kryptosektoren. Hvis det implementeres, vil det validere kryptomining som en lovlig sektor og anerkende minedrift af virtuelle aktiver som "en digital og innovativ industri."

Enheder, der er interesseret i at etablere minedrift, vil først få mulighed til dette med en godkendelse til industriel elektricitetsbrug, før de ansøger om en licens. Dette er en stor gevinst for krypto-bagmænd, men rejsen er endnu ikke slut. Lovforslaget vil blive debatteret og stemt om af Deputerethuset (underhuset) næste år, hvorefter præsidenten kan underskrive det som lov.

Crypto.com køber en annonceplads i 2022 Super Bowl

Crypto.com har fart på, da det søger at slutte sig til de bedste forbrugermærker i USA inden for de næste tre til fem år. Onsdag rapporterede The Wall Street Journal , at Singapore-baserede kryptobørset har taget et sidste større økonomisk skridt for året og havde købt en annonceplads i den største sportsbegivenhed i amerikansk tv – Super Bowl.

Børsen vil sende en 30-sekunders annonce under den populære sportsbegivenhed, som den efter sigende har betalt betydelige $6,5 millioner for. Super Bowl er sat til februar 2022 og er et sportsspil, der er kendt for at nyde massive tv-seertal. Dette års version havde 96,4 millioner seere, cirka en tredjedel af den amerikanske befolkning. Annoncen kunne vise sig at være værdi for pengene, som det fremgår af de gode omtale.

Crypto.com har været på farten i år og har gennemført flere mainstream-partnerskaber. I denne uge, i tirsdags annoncerede børsen også en fire-årig aftale med Angel City Football Club om at blive holdets officielle NFT- og kryptopartner. Aftalen førte til, at Crypto.com blev en stiftende sponsor og partner på det nye hold, en mulighed, som det planlægger at bruge til at øge opmærksomheden på krypto, blockchain og Web3. For ikke så længe siden gennemførte børsen en 20-årig aftale på $700 millioner om navnerettighederne til det tidligere navngivne Staples Center Stadium.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump vil kun have dollaren, ikke krypto

Mandag talte USAs tidligere præsident, Donald Trump, med Fox News-anker Maria Bartiromo under hendes Mornings With Maria TV-program. Den tidligere statsoverhoved advarede om faren ved kryptovalutaer, selvom han tog en blødere holdning til Melania Trumps planlagte NFT-projekt.

I interviewet offentliggjort tirsdag talte den tidligere præsident om sin præference for dollaren og sagde, at han virkelig aldrig har været fan af krypto. Trump fortalte Bartiromo, at krypto er en meget farlig ting, der en dag kunne se et større udbrud end dot-com-boblen nedbrud i begyndelsen af århundredet.

Han henviste til tidligere kampbemærkninger, han havde fremsat vedrørende de digitale aktiver, som da han bemærkede, at krypto virkede som en fidus og havde brug for kraftig regulering tilbage i juni. Trump mente dog, at den umiddelbare tidligere førstedame Melania ville gøre det godt i sine planer om at lancere et NFT-projekt.