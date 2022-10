Enhver der følger med i mit arbejde ved, at jeg godt kan lide at antage et makroperspektiv overfor Bitcoin. Den er nu solidt forankret som en aktivklasse på den store scene, og dette betyder, at den er underlagt det bredere markeds luner – på godt og ondt.

Jeg siger ofte, at Bitcoin er halen på hunden, hvor hunden repræsenterer aktiemarkedet. For at teste denne teori, så ønskede jeg dog alligevel at sammensætte et artikel, der beskriver, hvordan Bitcoins bevægelser helt præcist har været relateret til aktiemarkedet i år.

Det første skridt var naturligvis korrelation. Jeg indtegnede derfor sammenhængen mellem aktiemarkedet og Bitcoin nedenfor siden Rusland invaderede Ukraine i februar (Pearsons 3-måneders rullende var her min foretrukne målestok).

Det er tydeligt at se, at dette tog fart omkring april. Dette var i øvrigt også, da vi trådte ind i et nyt renteparadigme. Inflationen blev så stor, at den ikke længere kunne ignoreres, og Federal Reserve blev efterfølgende tvunget til at begynde at hæve renten, hvilket satte en brat stopper for perioden med gratis penge. Lad mig derfor indsætte Fed-renten i den samme graf:

Derfor giver denne stigning i korrelationen omkring april god mening. Når man træder ind i et nyt klima, så bliver de billige penge og de kvantitative lempelser også udslettet, og risikoaktiverne modtager en ordentlig lussing. Det gamle ordsprog holder derfor stik – “korrelationerne går til 1 under en krise”. Og med dette kæmpemæssige nedadgående renteskift solgte alle risikoaktiver faktisk ud, som om der ikke var nogen i morgen, og korrelationen steg på tilsvarende vis – og landede så tæt på et perfekt 1, som man kunne forvente.

Så hvorfor skete faldet i korrelationen fra denne næsten perfekte score på 1 til 0,5 i august?

Ok, min teori er denne: Lad os ikke glemme den rene og skære voldsomhed på kryptovaluta markedet i løbet af sommeren, hvor markederne nedsmeltede, og kapitalen flygtede hurtigere end en vis britisk premierminister. Top 10 mønten Luna forsvandt i den blå luft og tog milliarder og atter milliarder af dollars med sig.

I august, da kryptovalutaerne stadig var i krise, så steg aktiemarkedet igen. Men med den smerte, som kryptovalutaerne lige havde gennemlevet, så tøvede investorerne nu med at pumpe priserne op igen, da de var bekymrede for eventuelle systemfejl og yderligere begivenheder, der kunne udløse endnu et hav af likvidationer. Tag dog ikke fejl her – Terra-smittebølgen var en idiosynkratisk begivenhed indenfor kryptovalutaerne, og resulterede i at tilliden til rummet led uoprettelig skade.

Lad mig nu indsætte S&P 500 for at vise, at indekset steg i august, mens Bitcoin på høflig vis nægtede at følge trop:

Som det fremgår af diagrammet, så begyndte aktiemarkedet fra september og derefter igen at falde, hvorefter Bitcoin igen besluttede sig for at følge det. Frygten på kryptovaluta markederne i år er næsten uden fortilfælde – og disse ovenstående diagrammer viser dette mere end noget andet.

Bitcoin har holdt aktiemarkedet i hånden – indtil tingene begyndte at se mere rosenrøde ud i august, hvor Bitcoin ganske enkelt ikke var parat til at lade de gode tider begynde igen.

Så vi er i øjeblikket tilbage på en korrelation på omkring 0,8 – et svimlende højt tal. Jeg er bange for at gentage mig selv her, men enhver, der udleder oplysninger fra de tidligere kryptovaluta cyklusser, har helt misset pointen, og jeg mener at disse diagrammer viser hvorfor.

Vi har oplevet et strukturelt brud, og dette er et helt nyt paradigme. Utroligt nok koster penge noget nu, hvor renterne ikke længere er nul. At tage hen i den lokale butik er en luksus, og jeg betalte £8 for en pint i weekenden. £8! Inflationen er ankommet, og det samme er de høje renter – og det er en grim cocktail for alle typer risikoaktiver.

Men Bitcoin har aldrig oplevet noget lignende før. Den har aldrig før eksisteret på et bjørnemarked – den blev lanceret i 2009, lige da aktiemarkedet trådte ind i et af de længste og mest eksplosive tyreløb nogensinde.

Men dette er nu et overstået kapitel. Bitcoin befinder sig nu i skyttegraven, hvor der er stigende inflation, renteforhøjelser og et geopolitisk klima, der bliver værre og værre hver eneste dag. Det er med andre ord ikke et godt tidspunkt for aktiver, der lever langt ude på risikospektret – hvilket er noget som Bitcoins prisbevægelser i år tydeligt viser.

Så afslutningsvist, så skal du holde godt øje med aktiemarkedet. For hvis det falder, så vil det fortsat trække Bitcoin ned med sig.