Invescos Global Head of Asset Allocation sammenligner Bitcoins svimlende rally i 2021 med en finansiel mani, og siger, at det kunne tømmes for at se BTC nå et lavpunkt på $30.000 i oktober.

Bitcoins pris kan falde til under $30.000 i år, hvis kryptoboblen brister og følger historiske mønstre set i andre nedbrud, ifølge en investeringsstrateg hos Invesco.

Ifølge Paul Jackson, Global Head of Asset Allocation hos investeringsselskabet, er der en mulighed for, at dette sker, da "manien", der drev Bitcoin til højder på $69.000 i november, aftager.

I sin prognose for de "usandsynlige, men mulige udfald for 2022", siger Jackson, at året kunne se BTC-prisen til sidst poste et dump på 45 % fra sit højeste. Og med et boblenedbrud, der strækker sig meget længere, er det sandsynligt, at flagskibets kryptovaluta kan ende med en værdi på mindre end $30.000 fra omkring oktober.

"Massemarkedsføringen af bitcoin minder os om aktiemæglernes aktivitet i tiden op til 1929-krakket," sagde Invesco-strategen.

Henvisningen til 1929 relaterer sig til børskrakket, der ramte Wall Street, der begyndte Black Thursday den 24. oktober. I den følgende uge skete Black Tuesday, da et skarpt salg tørrede milliarder af dollars af markedet.

"Vi ved, hvordan det endte, og Bitcoin er allerede faldet til omkring $42.000 (pr. 7. januar 2022), og følger nøje den nedadgående vej af vores mani-skabelon," tilføjede han.

Jackson sagde, at en boblenedbrudsskabelon har et fald på 45 %, der opstår i løbet af de 12 måneder efter et aktivs top, som han kaldte "en typisk finansiel mani."

I dette tilfælde spekulerede han i, at Bitcoin-prisen kunne falde til et lavpunkt på $37.000-$34.000 ved udgangen af oktober. Han mener derefter, at en potentiel bane, der sporer historiske boblemønstre, kan skubbe BTC til under $30.000-niveauet, hvis typiske højkonjunkturer forlænger deres eksplosion over yderligere to år.

"Derfor mener vi, at det ikke er for urealistisk at forestille sig, at Bitcoin falder til under 30.000 USD i år," sagde han.

Men Jackson var hurtig til at bemærke, at prognosen stadig kunne være forkert, som det var tilfældet med sidste års forudsigelse af Bitcoins dykning under $10.000. Ifølge ham er der en "sund chance" for kryptovaluta-mærkningen sidste års opsidecyklus.

Bitcoin faldt under $40.000 tidligere i sidste uge, men vendte hurtigt tilbage for at teste modstand nær $44.000. Kryptovalutaens pris har dog fulgt stemningen på tværs af de bredere markeder.

Analytikere har påpeget, at Bitcoin har handlet i låst trin med aktier, hvilket tyder på, at et nyt fald i traditionelle aktiver kunne replikeres i krypto eller omvendt. Siden slutningen af sidste år har et af makropresset på aktier været Feds indikation af en renteforhøjelse i 1. kvartal, der forventes at være i begyndelsen af marts.

Bitcoin handles til omkring $41.685 i skrivende stund, hvilker er næsten et 3% fald de seneste 24 timer.