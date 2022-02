I dag steg prisen på UNUS SED LEO (LEO) tokenet med 43% og når dermed en ny rekord.

I skrivende stund handlede den til $7,13.

Den har ramt et dagligt højdepunkt på $8,04 og et dagligt lavpunkt på $4,96 og har en handelsvolumen på $56.936.717, en markedsværdi på $6.803.494.168 og en cirkulerende forsyning af 953.954.130 LEO-mønter.

Lad os nu dykke ned og se, hvad hypen handler om.

Før vi dykker ned i den aktuelle optrend af tokenet, er det vigtigt, at man først forstår, hvad det er, og hvordan det virker.

I en nøddeskal er UNUS SED LEO et værktøjstoken, der bruges på tværs af iFinex-økosystemet. Navnet kommer fra et latinsk citat i en af Æsops fabler. Det giver Bitfinex-brugere mulighed for at spare penge på handelsgebyrer, og omfanget af rabatten afhænger af, hvor meget LEO en Bitfinex-handler har på deres konto.

UNUS SED LEO blev lanceret i maj 2019.

I går meddelte det amerikanske justitsministerium (DOJ), at det havde beslaglagt stjålet BTC til over 3,6 milliarder dollars, ifølge de nuværende valutakurser.

Bitfinex havde mistet 70 millioner dollars værd af Bitcoin (BTC) i hacket i 2016. Det har nu lovet, at hvis det genvinder de tabte midler, vil det bruge 80% af det til at købe tilbage og brænde LEO. Embedsmændene bemærkede, at processen vil tage 18 måneder for kompensation, og at retsprocessen vil begynde, hvor ofrene vil få deres stjålne midler tilbage.

Embedsmændene afslørede dog ikke, hvor lang tid processen vil tage, selvom det ud fra de tidligere tendenser er tydeligt, at processen kan tage flere år som var tilfældet med Gox' $460 millioner der blev hacket i 2013, og ofrene venter stadig på deres refusion.

I går overså LEO-tyrene alle de røde flag og fortsatte med at hæve deres bud på tokenet i håb om, at den kommende forsyningsnedsættelse vil gøre tokenet mere værdifuldt. Hele denne tid steg LEO-prisen til sit højeste niveau på $8.144, men dette faldt til så lavt som $7.04 tidligt i dag.

LEO havde dog en blandet udsigt, da Adam Cochran, partner hos det aktivistiske venturekapitalfirma Cinneamhain Ventures, identificerede de igangværende udfordringer i LEO-prisstigningen, da ikke alle de inddrevne midler vil gå gennem Bitfinex, medmindre de tilhører børsen.

I et tweet i går sagde han:

"Der kunne selvfølgelig være en underlig aftalestruktur på plads med de brugerdefinerede tokens, Bitfinex udstedte, hvor de i det væsentlige hævder, at de købte tabet af andre kunder, og så Bitcoin er deres, og de kan gøre krav på det hele, og så senere distribuere". Han tilføjede derefter, at han''ikke vil købe LEO, mens han forventer et hurtigt tilbagekøb fra Bitfinex.''

5/6

I would love to be wrong on this one but LEO was more a play for if funds returned via non-gov involvement.

Either way a big win for both Bitfinex and everyone who lost out as there is going to be a path to recovery at somepoint, in someway.

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) February 8, 2022