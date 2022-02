Det globale formueforvaltningsfirma BlackRock er angiveligt indstillet til at tilbyde digitale aktivhandelstjenester til sine investorer gennem Aladdin-porteføljestyringssystemet.

BlackRock, en global investeringskapitalforvalter med aktiver til en værdi af over 10 milliarder USD under forvaltning, er angiveligt ved at gøre sig klar til et dyk ind i kryptohandelstjenester.

CoinDesk rapporterede den 9. februar, at virksomheden planlægger at have den nye service tilgængelig via dets Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network (Aladdin).

Ifølge kilder, der er bekendt med sagen, og citeret af CoinDesk, vil investorer i kapitalforvalteren få adgang til kryptohandelstilbuddet samt en lånefacilitet med sikkerhed.

Mens BlackRock kigger efter denne service for sine kunder, kommer timingen og den potentielle opnåelse af projektet ikke som en overraskelse.

BlackRocks interesse for krypto har set ud til at vokse hurtigt siden nyheden om, at en fond forvaltet af firmaet havde købt CME Bitcoin futures-produktet. Det var i marts sidste år og i juni signalerede yderligere interesse for kryptoområdet ved at annoncere en blockchain-ekspertstilling for Aladdin-tjenesten.

Virksomheden tog derefter endnu et skridt ind i kryptoøkosystemet, da det indsendte en ansøgning om en børshandlet fond (ETF) til US Securities and Exchange Commission (SEC).

Ifølge arkiveringen vil ETF-indekset spore store blockchain-teknologivirksomheder over hele USA og over hele verden.