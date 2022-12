Bør Jeg Købe Metacade (MCADE) Under Krypto Krakket i 2022?

Krypto krakket er sprængfyldt med gode investeringsmuligheder. Det siges ofte, at fantastiske projekter er på udsalg, da 90% prisreduktioner på bjørnemarkedet betyder, at du kan købe en meget større stak tokens til den samme indledende investeringsomkostning.

Gode projekter holder aldrig op med at bygge. Et projekt, der ser ud til at gøre store ting indenfor rummet, er Metacade – og det er kun lige begyndt. Hvis dette stadig er ukendt territorium for dig, så skal du endelige læse videre her!

Hvad er Metacade?

Metacade er en næste generations spilplatform, der er bygget på Ethereum blockchainen. Ved at udnytte Ethereums avancerede smarte kontrakt funktionalitet, så kan Metacade skabe en mere sikker og effektiv oplevelse for spillere fra hele verden.

MCADE er platformens originale token. Det bruges til at drive alle blockchain-transaktioner og bruges også til at give krypto belønninger til spillerne, samtidigt med at de nyder en bred vifte af spil i arkadestil. Metacade går efter at blive den største enkeltstående arkade på blockchainen, og vil give spillerne en lang række muligheder for at optjene MCADE token-belønninger.

Platformen ønsker at levere en sjov og fair oplevelse for alle spillere, og er fællesskabsdrevet i sin kerne. Gennem opbygningen af et avanceret spil-hub på blockchainen, så hjælper Metacade med til at skabe en ny æra af spil, hvor spillerne har den fulde kontrol over deres egne data, og samtidigt kan nyde godt af play-to-earn konceptet og optjene belønninger, mens de spiller alle deres yndlingsspil.

Flere spil, flere belønninger

Ved at bygge den største arkade på blockchainen, så vil spillerne nu have flere muligheder end nogensinde før. Metacade vil være hjemsted for en tilsyneladende uendelig liste over titler i arkadestil, hvilket omfatter nogle af de hotteste navne indenfor rummet, som Metacade-fællesskabets medlemmer kan lade sig underholde af.

Med så mange forskellige muligheder vil Metacade-spillerne have hidtil usete tilgængelige indtjeningsmuligheder. Med den unikke funktionalitet, der leveres i de blockchain-baserede spil, så kan alle spillere tjene penge, mens de samtidigt spiller nogle fantastiske nye titler. Metacade leverer dette indtjeningspotentiale på den helt store måde.

Bidrag for at tjene

Udover alle de arkadespil, der tilbydes hos Metacade, så sigter platformen mod at blive et knudepunkt, som hele krypto fællesskabet kan nyde godt af. Spillerne kan her få adgang til de seneste oplysninger om de bedste Play-to-Earn-spil indenfor rummet, og samtidigt oprette forbindelse til de andre blockchain-spillere for at dele de seneste indsigter.

Metacade forbinder også spillerne med de bedste muligheder og de mest værdifulde alphaer. Og udover dette, så vil brugerne kunne optjene MCADE token-belønninger for at bidrage med indsigt til fællesskabet, hvilket giver fællesskabet et direkte incitament til at vokse og dele alt det sjove, mens de rejser gennem Play-to-Earn-spilverdenen.

Fællesskabsorienteret

Metacade er forpligtet til at prioritere spillernes behov først og sikre, at deres stemmer bliver hørt. Metacade-fællesskabet vil have direkte indflydelse på, hvordan projektet styres, og projektet vil med tiden blive til en decentraliseret autonom organisation ( DAO ). Denne DAO vil give MCADE-indehaverne mulighed for at påvirke den retning, som projektet vil tage.

DAO vælgerne vil også være i stand til at påvirke væksten indenfor den bredere GameFi-sektor. De kommende projekter vil her kunne indsende forslag til fællesskabet, som fællesskabet herefter vil stemme om for at se, hvem der skal modtage finansiering. Efter at have besluttet sig for dette, så kan fællesskabet yde finansiering via Metagrants programmet og således støtte de forskellige udviklingsteams i deres tidlige faser.

Metagrants programmet

Metacades fællesskabsmedlemmer vil få hidtil uset kontrol over fremtiden for Play-to-Earn branchen. De kommende GameFi-platforme kan indsende deres investeringsforslag direkte, hvorefter Metacades fællesskab af spillere kan beslutte, hvilke spil de mener har det højeste langsigtede potentiale.

Ved at yde finansiering til disse projekter direkte, så kan Metacade direkte påvirke udviklingsprocessen hos blockchain-innovatørerne. Tidlig finansiering er afgørende for at kunne levere enhver ny teknologi, og Metacade-fællesskabet vil spille en vigtig rolle i denne proces.

GameFi forventes at vokse

Med tiden forventes det, at de blockchain-baserede spil vil kunne revolutionere gaming branchen – og ikke mindst på grund af GameFi konceptet. Der forventes her at blive tilbudt en række unikke funktioner, der ikke kan matches af de traditionelle titler, hvor nogle af de væsentligste af disse handler om at give spillerne integrerede indtjeningsmuligheder.

Spilbranchen domineres i øjeblikket af en håndfuld store virksomheder, såsom Electronic Arts (EA) og Activision Blizzard (ATVI). Disse virksomheder kontrollerer i høj grad udviklingen og distributionen af spil, hvilket giver dem en masse magt over spillerne.

Blockchain-spil er derfor rigtig vigtige, fordi de tilbyder et decentraliseret alternativ til det nuværende system. Ved at give magten tilbage til spillerne, så har projekter som Metacade potentialet til at vende en spilbranche til en værdi på over 100 milliarder dollars fuldstændig på hovedet, og samtidigt sende en stor del af operationerne videre til blockchainen.

Brugeroplevelsen hos de decentraliserede applikationer (dApps) er blevet forbedret år for år, idet selv blockchains er blevet hurtigere, billigere og mere sikre. Metacade, som netop er bygget på Ethereum, opnår alle fordelene fra et konstant ekspanderende økosystem og tilbyder en lang række fordele til sit fællesskab. Projektet kunne derfor vokse enormt som resultat af dette.

Bør du købe Metacade?

De projekter, der blev lanceret under markedskrakket i 2018-2020, oplevede nogle vanvittige procentvise stigninger, hvor nogle steg 40.000% eller endda endnu mere. Metacade har nu under det nuværende bjørnemarked i 2022 lanceret sin presale-begivenhed, som er den tidligste investeringsmulighed, der er tilgængelig indenfor krypto lige nu.

For et projekt med et så højt potentiale, så er disse muligheder sjældne. Ofte holdes projekter med et højt potentiale hemmeligt, og tilbydes kun til et lille antal institutionelle investorer. Metacade gør dog tingene anderledes og lancerer sit token direkte til krypto fællesskabet.

Denne slags muligheder opstår ikke særlig ofte. Selvom der altid er en risiko involveret, når du investerer i digitale aktiver, så tilbyder MCADE-presalet et enormt opsidepotentiale med begrænsede ulemper. På dette tidspunkt kan du købe MCADE for kun $0,008 pr. token, hvorefter denne pris vil stige under presalet til mindst $0,02. Tokenet kunne efter vores mening absolut være værd at inkludere i din portefølje i løbet af de kommende måneder.