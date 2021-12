Bitcoins 30-dages korrelation med Nasdaq er på 47%, det højeste siden september, fortalte Fast Money-handleren til CNBC.

Brian Kelly siger, at Bitcoin og Nasdaq har haft den højeste korrelation i handelsbanen i løbet af de sidste par måneder.

Ifølge Fast Money-handleren er der en stor chance for, at dette spil kan fortsætte, selvom begge markeder bunder tidligt i det næste år, før de får et nyt opadgående momentum.

Kelly sagde dette under et interview i onsdagens afsnit af CNBCs " Fast Money".

Bedt om at kommentere på det faktum, at Bitcoin ( BTC ) kunne være en førende indikator for, hvor Nasdaq handler næste gang, mente han, at efterhånden som "Bitcoin bliver mere institutionaliseret, begynder det at blive mere og mere korreleret til traditionelle markeder."

Han pegede på Bitcoins 30-dages korrelation med Nasdaq-indekset, som med 47 % er på det højeste niveau siden september, hvor begge nåede bunden. Ifølge ham viser et kig på korrelationsdiagrammet for Bitcoin og aktieindekset, at de to har handlet i låsetrin.

Den eneste forskel, påpegede Kelly, var, at diagrammet viser, at Bitcoin tilsyneladende tager føringen, før Nasdaq følger efter.

" Normalt fem til ti dage eller deromkring har Bitcoin en tendens til at lede ," sagde Kelly og eksemplificerede det med sidste weekends handel, hvor Bitcoin brød ud fra en kortsigtet kile.

Hedgefondsforvalteren bemærkede også, at øget mainstream-adoption har fået institutioner til at bruge kryptoen som en risikoafdækning. Ifølge forhandleren, hvis korrelationen holder, så vil Bitcoin og Nasdaq måske nå bunden i begyndelsen af januar før de tikker højere.

I midten af december tikkede både Bitcoin og de traditionelle markeder op på Federal Reserves meddelelse om at fremskynde obligationsopkøbsprogrammet og potentielt introducere tre renteforhøjelser i 2022.

Markederne skred dog igen, da Omicron-varianten af Covid-19 vakte alarm over hele kloden, hvor denne uges stigning i Bitcoin og Nasdaq.

Bitcoin nåede nye højdepunkter på 69.000 $ i november, men det faldt derefter til under 45.000 $ i december, da en bearish stemning tog over, hvilket forhindrede mange analytikeres forudsigelser om, at BTC rammer 100.000 $ i 2021.

I skrivende stund kæmper Bitcoin for at holde over $49.000 efter et anstændigt breakout siden weekenden. Det digitale guld er ikke lykkedes med at bryde højere efter at have overtrådt $49.000-niveauet, med den ugentlige præstation ned på kun 0,4%. BTC er dog steget over 106% det seneste år.

I mellemtiden er Nasdaq steget med 0,78 % på dagen og omkring 21,39 % YTD, selvom analytikere forudser et dyk i første halvdel af 2022, før et større rally følger.