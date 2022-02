Det britiske advokatfirma Gunnercooke accepterer betalinger i de fleste større kryptovalutaer for deres tjenester. Dem, der har brug for juridisk hjælp, kan nu få den hjælp, de har brug for, med betalinger i Bitcoin, Ethereum, Dogecoin eller Cardano.

CoinPass hjælper advokatfirmaet

Advokatfirmaet arbejder med kryptobørsen CoinPass for at acceptere disse betalinger. CoinPass opfylder alle de britiske regulatorers krav, for eksempel har de en registrering hos Financial Conduct Authority (FCA). Uden denne registrering har kryptovirksomheder ikke tilladelse til at tilbyde finansielle tjenester i Det Forenede Kongerige, noget Binance oplevede på første hånd i fortiden.

Jeff Hancock, Coinpass CEO: "CoinPass-teamet er stolte af at være Gunnercookes kryptoudvekslingspartner. Vi er især glade for at samarbejde med en organisation, der har ambitioner om at fremme blockchain og krypto i Storbritannien."

Har kendskab til kryptoindustrien

Gunnercooke skriver i deres pressemeddelelse, at dette skift ikke kommer ud af det blå. Beslutningen om at acceptere krypto har at gøre med efterspørgsel fra kundebasen; de repræsenterer "omkring 100 kryptovaluta udviklere, platforme og børser." Kryptovaluta-strejkefirmaet Attestant er det første til at betale Gunnercooke i krypto for juridisk rådgivning.

Første transaktion i Ethereum

Lidt flere detaljer om denne første kryptotransaktion: ifølge Gunnercooke betalte Attestant i ether. Pressemeddelelsen oplyser, at Gunnenrcooke rådgiver Attestant om en række juridiske og regulatoriske forhold relateret til strejke.

Robert Olsen, CCO hos Attestant: "Attestant er glad for at kunne foretage denne første kryptoaktivbetaling i Ether til Gunnercooke. Vi mener, at accept af kryptobetalinger vil cementere deres position som Storbritanniens førende advokatfirma for digitale aktiver. Virksomheden har været en betroet og værdsat partner i vores rejse fra start-up til en blomstrende virksomhed, og vi ser frem til at arbejde sammen med dem i mange år fremover.”

Noget helt nyt i Storbritannien

Der er allerede en række advokater i USA, der accepterer krypto, men Gunnercookes finansdirektør Naseer Patel udtaler, at de er det første firma, der muliggør kryptobetalinger i Det Forenede Kongerige.

"Indtil nu er det kun få amerikanske advokatfirmaer, der tillader betalinger gennem kryptoaktiver, så vi er stolte af at være på forkant med innovation i Storbritannien. Vi vil nu være i stand til at arbejde med en bredere vifte af kunder i forskellige jurisdiktioner og give vores partnere fleksibiliteten til at blive betalt sikkert på den måde, de vælger."

På vej mod massetilpasning

Ifølge Gunnercooke er deres skridt til at bruge krypto som betalingsmiddel ikke en gimmick og bestemt ikke et marketingstrick. De forventer, at flere og flere sektorer vil acceptere kryptovalutaer, og at det i de kommende årtier vil blive mere og mere almindeligt at bruge krypto til daglige betalinger.

Gunnercookes interesse i krypto kommer ikke som en overraskelse. To gange om ugen udgiver de en podcast, og disse handler mest om krypto og tilhørende regler. I deres seneste episode diskuteres forskellen med den almindelige finansielle verden, og værterne diskuterer milliardærernes rolle i kryptolandskabet.