Det bemærkelsesværdige ved Bitcoins gevinster i dag er, at de kommer på trods af den fortsatte usikkerhed omkring konflikten mellem Rusland og Ukraine.

Bitcoin (BTC) steg til tops til $41.680 i mandags midt i fornyet købspres på tværs af kryptomarkederne.

Det opadrettede træk er replikeret i altcoins, hvor Ethereum (ETH) er steget 7% og handles over $2.800, mens Solana (SOL) og Terra (LUNA) begge er mere end 14% i grøn.

Den samlede værdiansættelse af kryptomarkedet er steget med 7,4 % til 1,93 milliarder USD, med Bitcoins markedsværdi på op til 793 milliarder USD.

I øjeblikket er BTC kortvarigt ukorreleret til Wall Street og handler mere som guld end som et risikoaktivt som set i løbet af de sidste mange måneder.

De makroøkonomiske faktorer, der har hindret BTC, eksisterer fortsat, med usikkerhed omkring krigen i Ukraine og Feds renteforhøjelsesplaner som sandsynligvis vil fortsætte med at diktere investorernes stemning på kort til mellemlang sigt.

Natalie Brunell, værten for Coin Stories Bitcoin Podcast, siger dog, at Ukraine-konflikten har fremhævet, hvad Bitcoin handler om for det globale samfund. Ifølge hende:

"Det globale monetære system går i stykker, og #Bitcoin er dukket op som en uberørt opsparings- og frihedsteknologi, der er grænseløs, tilladelsesfri, censur-resistent og ikke kan konfiskeres. Rusland-Ukraine-krisen sætter fokus på dette," sagde hun til Fox Business.

Brunells kommentarer kommer, efterhånden som bitcoin-donationer til Ukraine fortsætter med at stige og rubel-denominerede kryptohandelsvolumener stiger midt i den russiske valutas svaghed.

Med hensyn til, om BTC kan opretholde den nuværende opside eller holde fast i gevinster, mener Dylan LeClair, en senioranalytiker hos en investeringsfond for digitale aktiver hos UXTO Management, at det er et sandsynligt scenario.

Ifølge analytikeren er BTC's seneste stigning afhængig af et voksende antal 'diamanthænder'. Han peger på data, der viser, at mere end 80 % af Bitcoins cirkulerende forsyning er flyttet fra år til dato.

“Kun 15,5 % af #bitcoins cirkulerende udbud har flyttet sig i 2022 på trods af stigende niveauer af makroøkonomisk usikkerhed. HODLere er fuldstændig uberørte. Ganske forbløffende, når man tænker over det,” tweetede LeClair i mandags.

Krypto-handler og investor Scott Melker ønsker at se BTC bryde over $42 og opretholde momentum over det for at have chancen for nye ben for yderligere gevinster.

$BTC

Right back to the 42K area, the level that Bitcoin has found its way back to repeatedly for over a year. pic.twitter.com/NoDTZZ5ufn

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) February 28, 2022