Bullieverse, en af de første 3D-metaverser centreret om indholdsskabere, har rejst $4 millioner i en finansieringsrunde ledet af OKX Blockdream Ventures, erfarede CoinJournal fra en pressemeddelelse.

Andre bemærkelsesværdige Web3-investorer, der deltog i runden, var 6th Man Ventures (stiftet af TheBlock medstifter Mike Dudas), Fundamental Labs, C² Ventures, Spark Digital Capital, GravityX, Rainmaker Games, Good Games Guild, Shima Capital, Mintable, DWeb3, og mange andre.

Et fordybende metavers

Bullieverse er et fordybende, åbent metavers for fællesskabet af skabere og spillere. Spillere nyder den retfærdige og gennemsigtige indtægtsgenerering, der ligger til grund for spillet, og tjener penge og en får en overordnet ekstraordinær oplevelse.

Stadigt voksende produktudbud

Bullieverse byder på et stadigt voksende udvalg af produktudbud. Det første store spil på metaversen er The Bear Hunt, som vil være tilgængeligt for offentligheden i Q1 2022. I øjeblikket kan du tilmelde dig spillet, dræbe bjørne og modtage unikke Bear NFT'er som belønning.

Srini Anala, CEO og medstifter af Bullieverse, kommenterede:

"Afslutningen af denne finansieringsrunde er en vigtig milepæl i Bullieverse rejse. Vi har nu alt det momentum, vi behøver for at nå vores vision om at være 'The Metaverse' platform. Vi vil fordoble vores fokus på vores temaer 'Play, Earn, Own and Discover' ved at udføre vores produkt- og vækstkøreplaner. Der er meget få Web 3.0-projekter, der har et live-produkt, selv før token-lanceringen – og vi er en af dem. Vi er også det første 3D-metaversespil på Unreal Engine med et livespil. De næste 12 til 18 måneders arbejde er kritiske, og det ser vi frem til."

Mike Dudas og Serge Kassardjian fra 6th Man Ventures tilføjede:

"Som investorer i Web 3.0-området fokuserer vi på produktet og teamet. Bullieverse har helt klart et top-tier metaverse-gaming produkt, og ledes af et meget erfarent og afbalanceret hold. Både 6th Man Ventures og Bullieverse tror på det sande potentiale i Play-and-Earn-spil, dets evne til at udvide og regere i spilindustrien. Vi glæder os til at have en fantastisk rejse sammen!"