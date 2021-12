Burde du købe Convex Finance (CVX)? – prisanalyse og forudsigelse

Som med de fleste aktiver i kryptosektoren, har den bedste del af december ikke været så god for DeFi-tokens. En markedsomspændende nedtur har fået de fleste DeFi-tokens til at glide lavere, men vi begynder nu at se en vis priskonsolidering, efterhånden som tyre rykker ind for at købe nye fald. Convex Finance (CVX) har dog været en fremtrædende performer i DeFi-området, ikke bare i år, men også i løbet af den sidste uge eller deromkring. Her er nogle højdepunkter:

I de sidste 7 dage eller deromkring er Convex Finance (CVX) steget med hele 50 %.

Ved udgivelsen af denne artikel handlede tokenet til $41,39, omend det havde formået at nå højder på $49 i 24-timers intradag handel.

Tokenet er et godt stykke over dets 200-dages simple glidende gennemsnit, hvilket indikerer, at en tyrtrend allerede er i kraft.

Datakilde: Tradingview.com

Convex Finance (CVX) – prishandling og analyse

I de sidste syv dage har vi set CVX bryde forbi adskillige overhead-modstandsniveauer i dets tekniske diagrammer. Det er en tilsyneladende bullish stigning. Faktisk så de fleste analytikere $44-prisen som den vigtigste barriere. Selvom CVX ved udgivelsen af denne artikel var relativt lavere til $41,38, havde det på et tidspunkt under intradag handel formået at stige et godt stykke over den modstand.

Dette tyder på, at en vis priskonsolidering omkring $44 sandsynligvis er i de kommende dage. Nogle bullish analytikere er endda overbeviste om, at CVX vil genvinde sine tidligere 24-timers højder på $49 og til sidst bryde for at konsolidere omkring $50. Uanset hvad, forbliver Convex Finance (CVX) et af de bedst ydende DeFi-tokens lige nu.

Burde du købe Convex Finance (CVX)?

DeFi er eksploderet i 2021, og denne tendens forventes at fortsætte i den nærmeste fremtid. Selvom der er mange DeFi-tokens at købe, baseret på dens ydeevne i år, ser det ud til, at CVX er en toppræstation og sandsynligvis vil fastholde denne tendens på lang sigt. Det er bestemt et godt køb lige nu.