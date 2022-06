Cake DeFi bekræfter ingen tilknytning til Celsius-smitte

Pressemeddelelsen fra Cake DeFi var interessant at læse i går, og satte gang i mine tanker. Erklæringen blev udgivet i kølvandet på Celsius-nedsmeltningen, der er kryptovaluta udlånsplatformen, der har suspenderet sine udbetalinger og måske eller måske ikke nu er fuldstændig insolvent. Offentliggørelsen fra Cake DeFi kom på et tidspunkt, hvor der var fuldstændig kaos på markederne, der blev udløst af det korte, men alligevel ødelæggende tweet fra Celsius.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022

Smitte

Med titlen “Hvad adskiller os fra vores konkurrenter: Derfor er Cake DeFi bygget på transparens”, så bekræfter Cake DeFis indlæg, at Celsius-spiralen ikke vil skade Cake. Den beskriver også forskellene mellem de to modeller. Dette er et smart træk fra Cakes side, og som jeg tror at mange virksomheder ville gøre klogt i at efterligne.

Smitteeffekterne af Celsius-fadæsen kunne ende med at blive enorme, og få frygten til at løbe koldt ned af ryggen på enhver kryptovaluta investor – uanset hvilken protokol eller tokens de eksponeres overfor. Celsius havde $12 milliarder i kundemidler og klamrer sig i øjeblikket (desperat) til en position på MakerDAO med Bitcoin til en værdi af en halv milliard dollars. I skrivende stund ville et fald på 25% i Bitcoins pris betyde en total udryddelse af positionen og hvor alle de Bitcoin, der oversvømmer markedet kunne vil forøge smitteeffekten.

Selvfølgelig er Bitcoin selv styrtdykket fra ca. $30.000 til $22.300 midt i denne krise, og selve krisen var sandsynligvis forårsaget af smitteeffekter fra UST-spiralen i sidste måned, da Celsius blev involveret i Anchor Protocol via den nu kollapsede UST. Så nu hvor Cake DeFi kommer ud og bekræfter, at “først og fremmest ønsker vi at forsikre vores kunder om, at de nuværende markedsforhold har ringe eller ingen indflydelse på Cakes daglige forretning. Som sædvanlig behandler vi 99% af alle udbetalinger indenfor 24 timer” er et meget smart og betryggende træk.

Dette vil nemlig dæmpe enhver frygt for, at Cake er fanget af den kaskade af smitte på tværs af hele branchen, og vil give kunderne mulighed for at beholde deres likviditet i protokollen med mere ro i sindet.

Forskellige forretningsmodeller

Indlægget gjorde mere end blot at berolige. Det bekræftede også, at forretningsstilen er fuldstændig forskellig fra Celsius.

”Som en Singapore-baseret fintech-virksomhed, så er vi nødt til at sikre en klar aktivadskillelse, hvor kundernes aktiver holdes adskilt fra virksomhedens driftsregnskaber. Kort sagt, vores brugere har fuld kontrol, fuldt ejerskab og fuld autoritet over deres midler”, bekræftede indlægget.

Dette står i skarp kontrast til Celsius, hvor modellen var bygget på, at den centraliserede virksomhed investerede aktiverne i markedet alt efter eget forgodtbefindende – en strategi, der fungerede fantastisk i 2020 og 2021, da tyremarkedet steg for derefter at falde. Og med stigende udbetalinger står Celsius nu overfor en krise, fordi dets likvide aktiver ikke matcher dets forpligtelser.

Cake DeFi er radikalt anderledes. For at bruge deres egne ord, så tilbyder de “brugere en “sikker rute” eller adgang til decentraliserede finanstjenester (DeFi): disse tjenester er alle på blockchainen og er fuldt tilgængelige for alle – og er fuldt transparente. Dette betyder, at kunderne teknisk set selv vil kunne foretage sådanne transaktioner på blockchainen. Det som Cake DeFi tilbyder er en samlet platform, hvor brugerne kan få adgang til alle disse tjenester via et enkelt punkt – og med fuld kunde- og fællesskabsstøtte”.

Transparens

Cake understreger forskellen ved at kritisere den “begrænsede transparens og/eller kontrol” på de centraliserede platforme såsom Celsius. “Dette betyder, at brugerne ikke får klarhed eller information om vigtige ting som, hvor afkastet stammer fra eller – endnu værre – hvis deres midler bliver blandet med driftsmidler”, fortsætter indlægget.

Sammenfattende er dette altså en udgivelse, der banker to pointer ind med syvtommersøm. For det første transparensen og for det andet kommunikationen – hvilket begge er faktorer, som Celsius kunderne nu vil anerkende er af helt afgørende betydning. Det handler om at forstå, hvad du investerer i, og for mange af dem der tog springet med Celsius, så vil de nu forstå, at det var umuligt at have nogen som helst form for viden om, hvad Celsius brugte kundemidlerne til.

Celsius begik en fatal fejl, hvilket var ikke at overveje, hvad der ville ske hvis markedet vendte, og hvis der skulle opstå en masseflugt på én og samme gang. Dette er nu blevet afsløret, og Cake DeFi understreger i denne forbindelse, at de fungerer helt anderledes end denne model. Dette er et smart træk, og noget som andre virksomheder, der ikke er påvirket af krisen, ville gøre klogt i at kopiere. Og forhåbentlig vil kunderne i fremtiden nu begynde at være mere fokuserede på transparens.