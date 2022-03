Starten af marts har været bittersød for Cardano (ADA), men for det meste har mønten handlet sidelæns. Efterhånden som mere bjørnetryk begynder at opbygge, er det meget muligt at ADA når et rekordlavt niveau på kort sigt. Her er nogle bemærkelsesværdige højdepunkter:

Cardano (ADA) har brudt den afgørende $0,8 support.

På pressetidspunktet handlede mønten til $0,79, en stigning på omkring 1% for dagen.

Mere svaghed vil følge, og ADA kan bunde under $0,7, det laveste niveau i år.

Datakilde: Tradingview

Cardano (ADA) – Prisanalyse og forudsigelse

Efter at have handlet sidelæns i det meste af marts, ser Cardano (ADA) ud til, at det ikke har noget bullish momentum til at stige yderligere. Mønten havde formået at holde $0,8-støtten i løbet af den sidste uge eller deromkring, men det niveau er nu blevet brudt. I skrivende stund handlede ADA til $0,79.

Vi forventer, at flere svagheder følger. Faktisk, når man ser på den daglige prisbevægelse i dag, har ADA bevæget sig forudsigeligt sidelæns igen, med en stigning på kun 1 %. Det er sandsynligt, at mønten vil bunde ved $0,7 eller lavere. Dette kan skubbe ADA til sit laveste niveau i år.

Faldet kunne ikke være mere chokerende. I slutningen af januar testede ADA $1,64 i, hvad der så ud til at være en anstændig opadgående bane. Men fra nu af har mønten mistet over 50% i værdi fra disse højder.

Er Cardano (ADA) et godt køb?

På trods af sine op- og nedture er ADA stadig et af de vigtigste kryptoaktiver på markedet. Der er ingen tvivl om, at de langsigtede fundamentale forhold stadig vil være positive.

Men hvis du ønsker at få ADA billigt, ville det være smart at vente et par uger. Når mønten falder til under 0,7 $, kan du slå ind, købe og holde den i et år eller deromkring.