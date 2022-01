Efter en længere periode med tab begynder den femtestørste mønt efter markedsværdi at registrere gevinster. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Cardano, er denne guide noget for dig.

Køb ADA med eToro i dag

Binance er vokset eksponentielt siden den blev grundlagt i 2017 og er nu en af, hvis ikke de største børser cryptocurrency på markedet.

Køb ADA med Binance i dag

Cardano er en af de største blockchains der har haft succes med at bruge en proof-of-stake konsensusmekanisme, som er mindre energikrævende end proof-of-work-algoritmen, som Bitcoin er afhængig af. Selvom det meget større Ethereum skal opgraderes til PoS, vil denne overgang kun finde sted gradvist.

Projektet har sat en ære i at sikre, at al den udviklede teknologi gennemgår en proces med peer-reviewed forskning, hvilket betyder, at dristige ideer kan udfordres, før de valideres.

Ifølge Cardano-teamet hjælper denne akademiske stringens blockchain med at være holdbar og stabil – hvilket øger chancen for, at potentielle faldgruber kan forudses på forhånd.

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

Ifølge Crowd Wisdom vil Cardano handle mellem $1,39 og $1,51 i løbet af de næste par timer. I skrivende stund handlede den for $1,53. De nuværende udsigter er positive.

In the last 24 hours or so #cardano has had similar or higher transaction volume compared to #ethereum.

The fees on cardano totalled a mere $66,000 to process all of it. Over 4 billion in transaction volume.

Ethereum cost over 44 million dollars in fees.https://t.co/nm5fOb2L5O

— Ed n' ₳ltcoins (@EdnStuff) January 16, 2022