Cardanos grundlægger siger, at dårligt konstruerede DeFi-projekter har set over 10 milliarder dollars i krypto tabt i hacker angreb og svindel.

Sårbarheder, bemærkede han, vil få mange til at uddø inden for det næste årti.

Charles Hoskinson mener, at mange af projekterne inden for decentraliseret finans (DeFi) vil gå ned og forsvinde inden for de næste fem til ti år.

Ifølge Cardano-grundlæggeren vrimler sektoren med projekter, hvis kvalitet og ingeniørniveau blot betyder, at de ikke vil være i stand til at "stå tidens prøve."

Hoskinson sagde dette i en YouTube-session , hvor han påpegede, at selvom byggeprojekter, der varer tid, har mange inden for DeFi-området ikke den fordel.

Derfor, mente han, at sektoren har lidt af hacks, svindel og tyverier, der løber op i titusindvis af milliarder af dollars lige i 2021. Han mener, at økosystemet kan drage fordel af en standardcertificeringsproces, som efter hans mening vil hjælpe med at luge ud uværdige og dårligt konstruerede projekter, der kommer med alle sårbarhederne.

For nu er IOHK-chefen bearish med de fleste DeFi-projekter,

“Desværre vil mange af projekterne i dette rum ikke bestå tidens prøve. Det er bare et faktum, da vi vil se en stor udryddelse ske inden for de næste fem til 10 år, ” sagde han, da han forklarede, hvorfor Cardano tog netværkets udvikling et skridt ad gangen.

Hoskinson udtaler, at det ikke kun er utrolige omkostninger, mangel på gennemsigtighed og direkte decentraliserede finansieringsapplikationer af lav kvalitet, der fylder rummet. Mange projekter, siger han, er bygget ud af hastværk, mens skabere kæmper for at presse værdi ud af brugerne.

Efter hans mening er det vigtigt at gøre tingene på den rigtige måde i denne industri og er grunden til, at nogle projekter vil overleve udryddelse, mens mange falder af og forsvinder. Ifølge ham er mange forbrugere inden for kryptoøkosystemet her, fordi de vil have noget andet, en platform " der virkelig kan skaleres."

Når vi taler om Cardano og dets fremtidige udvikling, sagde Hoskinson, at udviklerteamet ved, hvad økosystemet handler om. Han pegede på den videnskabelige tilgang til at bygge netværket og sagde, at modvind såsom adskillige forsinkelser kun har tjent til at gøre holdet modstandsdygtigt. Dette, tilføjede han, viser kvaliteten af Cardano.

Cardano har tålmodigt fulgt en køreplan siden lanceringen i 2017 og først for nylig opgraderet for at give mulighed for smart kontraktfunktionalitet. Den oprindelige ADA- mønt handles i øjeblikket til omkring $1,53 og er omkring 50 % fra dets rekordhøje niveau på $3,09 nået den 2. september.