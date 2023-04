Cardano Pris Forudsigelser Mod Månen? Krypto Investorer Vender Sig Mod AltSignals’ ASI Token For Mere Stabilitet

Hvis du har været opmærksom på krypto markedet i de senere år, er der en god chance for, at du har hør,t Cardanos (ADA) navn blive nævnt i flæng.

Mange krypto investorer ser et langsigtet potentiale i ADA, men nogle er lidt varsomme over for dens stabilitet. Denne artikel vil analysere Cardano pris forudsigelser og se på hvorfor, nogle investorer kigger på AltSignals’ ASI-token for mere stabilitet.

Cardanos udsigter for 2023 og frem

I hele 2021 oplevede Cardano en betydelig mængde momentum, hvilket vakte interesse fra mange investorer på krypto markedet. Med fordelen ved hurtigere transaktionstider end Ethereum og Bitcoin, bringer Cardano også lavere omkostninger og energiforbrug til bordet. Det sigter også mod at levere disse fordele uden at skulle skære hjørner i forhold til skalerbarhed og sikkerhed.

Selvom kryptovaluta havde et fantastisk år i 2021, har den oplevet en seriøs nedtur gennem hele 2022. Noget af dette kommer fra krypto markedet som helhed, men bekymringer om møntens ustabilitet spiller også en rolle.

Tilbage i september, gennemgik Cardano en opgradering kaldet Vasil hard fork. Der var en masse kontroverser over denne opgradering, da lavet blev udgivet for at hjælpe Cardano med at tilbyde mere skalerbarhed, funktionalitet, interoperabilitet og overordnet ydeevne. Dette har i sagens natur faciliteret den igangværende diskussion om fremtiden for kryptovalutaer og skiftende følelser, når det kommer til Cardano pris forudsigelser.

Vil Cardano (ADA) nå $6,00+?

Du tænker måske, at det er et stort spring fra, hvor Cardano er lige nu, og det kan du have ret i. Men det er vigtigt at se på både det kort-og langsigtede potentiale. Mange analytikere, såsom Wallet Investor, CaptainAltCoin, CoinCodex og lignende, tilbyder indsigt i kryptovalutas fremtid.

En af de højeste pris forudsigelser lige nu kommer fra PricePrediction.net. De forudsiger, at det er muligt for Cardano at nå over $6.00 i år 2030. Sammenlignet med mange andre forudsigelser ville dette være en relativt bullish holdning.

En anden langsigtet forudsigelse fra CaptainAltCoin siger, at ADA kan lande et sted omkring $2.11 i 2030. De mener, at kryptovalutaen har potentialet til at overgå $4, men først i år 2040. Dette har skabt mere samtale blandt krypto investorer om kryptovalutaens ustabilitet, og hvorfor AltSignals’ $ASI token kan være et anstændigt alternativ.

Hvad er AltSignals’ ASI token?

Med fordelene ved kunstig intelligens for øje og med en tro på at naturlig sprogbehandling og maskinlæring er ved at være i stand til at forudsige markedstendenser, vil AltSignals tilføje et AI tech stack element til deres dedikerede investor fællesskab. De går efter at tilbyde avanceret sentiment analyse, optimeret risikostyring og præcis, automatiseret handel. Med deres AI økosystem hævder AltSignals, at vil kunne give $ASI tokenholdere en betydelig fordel på markedet.

$ASI tokenet fungerer som et medlemskab af virksomhedens AI økosystem, ActualizeAI. Hvad investorer har adgang til, i dette økosystem, er direkte relateret til antallet af tokens i deres wallets. Dette er en stor del af virksomhedens incitament over for krypto investorer.

At holde $ASI tokens vil også give investorer tidlig adgang til deres nyeste AI algoritme, ActualizeAI. Selvom disse fordele lyder gode i sig selv, er det også vigtigt at forstå tokenets generelle nytteværdi.

AltSignals token utility vil fokusere på følgende nøglepunkter:

ActualizeAI (AI-algoritme)

Fremtidige AI-drevne produkter

AI Members Club

Eksklusive muligheder for presales

Handelsturneringer

Fællesskabsstyring

Det er tydeligt at $ASI tokenet planlægger at bringe nye muligheder til kryptovaluta markedet. Selvom virksomheden går efter at tilbyde sine investorer adskillige fordele, håber den på at kunne påvirke markedet ved at give handlende en bedre chance for succes.

Hvordan $ASI tokenet vil ændre branchen

AltSignals har til formål at hjælpe tradere ved hjælp af kunstig intelligens. Virksomheden har sendt tradere over 1.500 signaler, der har en track record på 64% nøjagtighed. Deres nye AI-lag kombinerer maskinlæring og naturlig sprogbehandling (NLP) for at opnå de bedst mulige resultater.

AltSignals’ lineære regressionsmodel er i stand til at forudsige fremtidige priser på aktiver med overraskende nøjagtighed. Efterhånden som de går videre med ActualizeAI, vil virksomheden i sidste ende skifte til prædiktiv modellering.

Dette vil give krypto investorer nøjagtige forudsigelser om fremtidige markedstendenser længe før, de kommer frem. Virksomhedens integration af kunstig intelligens på flere fronter gør dem til en supermagt for præcise signaler og overordnet analyse.

Er $ASI værd at købe?

På dette tidspunkt fokuserer AltSignals på dets $ASI-token presale . Baseret på deres hjemmeside tilbydes $ASI i øjeblikket til $0.012 per token, og de har solgt 30,76% af tilgængelige tokens. Ikke alene ser deres køreplan ret lovende ud, men virksomheden har allerede en ganske imponerende historik og kunne nemt tilbyde et 100x afkast til presale investorer.

Det er også det perfekte tidspunkt at fremme dette fokus på kunstig intelligens på krypto markedet, da AI med rekordfart har taget verden med storm i løbet af det sidste år. Teknologien er ved at finde vej til stort set alle industrier, og AltSignals sigter mod at være førende inden for AI til krypto markedet. I betragtning af, at de stadig er i begyndelsen af deres køreplan, kan det være en god investering at udnytte deres presale.