Cardano vs Solana? Investorerne Foretrækker Metacade (MCADE)

Cardano og Solana er to kæmpe navne indenfor kryptovaluta verdenen i dag. Mange har hævdet, at de endda har potentialet til at ‘dræbe’ Ethereum, da de er braget ind på scenen med en række unikke muligheder, mens de samtidigt også understøtter decentraliserede applikationer (dApps).

Tingene har dog ændret sig i den seneste tid. Masser af investorer mener nu, at Metacade, der er et projekt bygget på Ethereum, har et langt højere langsigtet potentiale.

Mislykkede mordforsøg

Cardano og Solana blev engang omtalt som ‘ETH-mordere’. På trods af hypen har de begge kæmpet for at begrave verdens hidtil største Web3-økosystem. Begge blockchains kunne tilbyde højere transaktionsgennemstrømning og meget billigere gebyrer, så hvorfor – helt præcist – har de fejlet i deres forsøg på at fjerne Ethereum fra tronen??

De 2 økosystemer er selv hjemsted for en lang række forskellige projekter. Derudover kan de både tilbyde NFT’er, såvel som alle mulige former for decentraliserede finanstjenester ( DeFi ). Problemet er dog, at ikke nær så mange mennesker ser ud til at ville bruge disse tjenester i sammenligning med projekter baseret på Ethereum.

Hvad er Solana (SOL)?

Solana (SOL) er blevet udråbt som den næste generation af højtydende blockchains. Netværket gør det muligt for udviklerne at bygge decentrale applikationer, der både er skalerbare, sikre og effektive, ved at bruge en Proof of Stake konsensusmekanisme til at reducere energiomkostningerne og forøge transaktionshastighederne.

Solana er drevet af en unik algoritme, der kan behandle op til 50.000 transaktioner pr. sekund (TPS). Ligesom Ethereum og Cardano er Solana en Layer 1 blockchain, der ikke er afhængig af nogen tredjeparts platform eller netværk. På trods af løftet om et stort potentiale, så har blockhainen stadig relativt få noder, så rent praktisk er den mindre decentraliseret end mange af dens L1-modparter.

Udover dette har netværket jævnligt oplevet fejl i løbet af de første 2 år, som det har været aktivt. Mellem juni 2021 og juni 2022 har der været 7 nedbrud . Da blockchains netop forventes at være tilgængelige 24/7/365, så har dette fået mange investorer til at miste tilliden til økosystemet. I sammenligning med dette har Bitcoin kørt kontinuerligt i 9 år i træk.

Hvad er Cardano (ADA)?

Cardano (ADA) tilbyder meget af det samme som Solana, men har haft en meget bedre track record med hensyn til netværks resiliens. Ligesom Solana sigter Cardano på at levere en løsning på nogle af Etheruems vigtigste ulemper, samtidig med at den leverer smart kontrakt kapabilitet. Den vigtigste forskel mellem Cardano og de andre netværk er, at dette var den første blockchain, der blev udviklet gennem peer-reviewed forskning.

Cardano anvender en unik lagdelt arkitektur , der består af et afregningslag (layer-1) og et beregningslag (layer-2). Cardanos originale kryptovaluta, ADA, driver afregningslaget, mens beregningslaget muliggør smarte kontrakter og decentraliserede applikationer.

ADA-teamet er i øjeblikket ved at udvikle en ny skalerbarhedsløsning til netværket kaldet Hydra . Når denne opdatering går live, så forventes det, at Cardano vil være i stand til at behandle op til 1.000.000 transaktioner pr. sekund (TPS), hvilket er en monumental forbedring af Ethereum, også selv efter ‘The Merge’ har forøget ETHs tal fra 15 TPS til 100.000.

Store løfter, lav efterspørgsel

Selvom både Solana og Cardano så ud til at ‘flippe’ Ethereum med hensyn til markedsværdi, så har denne forudsigelse hidtil været meget forkert. Hver eneste layer-1 blockchain kan levere skalerbare dApps, men det vigtigste problem er dog, at der ikke er mange mennesker, der vælger dem.

Hos Cardano er der i øjeblikket kun 70.000 aktive wallet adresser, hvilket er mindre end en tiendedel af Ethereums samlede. dApps bygget på Ethereum har en unik fordel, når det kommer til bruger rater, fordi flere mennesker ønsker at bruge økosystemet. Et projekt, der ser ud til at drage fordel af Ethereums integrerede fordele, er Metacade.

Metacade: Stort Brugerpotentiale

Investorerne er nu begyndt at kigge nærmere på Metacade af en række forskellige årsager. Projektet er først og fremmest et helt nyt play-to-earn økosystem, der tilbyder en række spil i en imponerende metaverse verden. Projektet er i sagens natur fællesskabsorienteret, og tilbyder nogle fantastiske fordele for medlemmerne af dets fællesskab.

Netop fordi GameFi ser ud til at vokse til et marked på over 3 milliarder brugere, og således erobre selve spilbranchen, så er projekter som Metacade ekstremt godt positioneret til at tiltrække et stort antal brugere. For at demonstrere denne pointe, så tiltrækker Splinterlands ofte over en million aktive brugere, hvilket er væsentligt højere end Cardanos 70.000. Metacade arbejder på at opnå en lignende succes, og med deres unikke funktioner, så kunne dette nu se ud til at blive til virkelighed. Set i betragtning af, at Metacade leverer en hel arkade i stedet for blot en enkelt titel, så bakkes denne vision blot yderligere op.

Fællesskabs Initiativer

Metacade tilbyder et sted hvor GameFi-spillerne kan slappe af, hænge ud og tjene krypto belønninger på en række interessante måder. For spillere kan det ofte være svært at finde den nyeste (og mest værdifulde) information for at få mest muligt ud af deres blockchain-spiloplevelse. Metacade løser dette problem ved at skabe et knudepunkt for gaming fællesskabet i forbindelse med at dele deres viden, herunder også den seneste spiludvikling og spilleteknikker.

Oven i dette vil Metacade tildele MCADE token-belønninger til brugerne for at dele deres viden med fællesskabet. Platformen tilskynder til et stærkt forhold mellem spillerne, og giver dem flere muligheder for at tjene penge i processen.

Ejet af spillerne

Metacade har planer om at blive en decentraliseret autonom organisation (DAO), hvilket er en anden funktion, der ser ud til at tiltrække et stort antal brugere til platformen. MCADE-indehavere kan stemme om, hvordan platformen vil fungere i fremtiden, idet Metacade-platformen giver mere magt tilbage til spillerne med det formål at udvikle selve GameFi-området.

En af de metoder, som Metacade vil tage i brug for at hjælpe GameFi-området med at vokse, er gennem Metagrants-programmet. Her vil spillerne kunne mødes, stemme og beslutte, hvilke nye P2E-titler der skal udvikles i fremtiden. Efter at have gennemgået de forskellige forslag, der indsendes af de talentfulde udviklingsteams, så kan Metacade-fællesskabet nu vælge at finansiere dem direkte for at hjælpe med at udvikle spillene.

SOL vs ADA vs MCADE: Dette er, hvad investorerne mener.

Netop fordi Solana har kæmpet for at holde sig oppe, og Cardano underleverer med hensyn til antallet af brugere, så har ingen af projekterne dog formået at ‘dræbe’ Ethereum. Faktisk har Ethereum netop afsluttet ‘ The Merge ‘, og tilbyder nu lignende transaktionsgennemstrømning som sine konkurrenter. Og da økosystemet er væsentligt større i forhold til antallet af brugere, så har det en stor konkurrencefordel.

Metacade, der er bygget på Ethereum, er godt positioneret til at opleve en eksplosiv vækst. Ikke alene kan projektet tilbyde Ethereum-brugerne nogle unikke fordele, men platformen tilbyder desuden også en række Play-to-Earn spil i deres spændende metaverse verden. MCADE-tokenet er kun lige gået i gang med dets presale-begivenhed, hvilket betyder, at det har et meget stort potentiale – både på kort og lang sigt.

Efterhånden som GameFi fortsætter med at vokse, så vil projekter som Metacade potentielt være afgørende projekter, der binder den bredere branche sammen. Projektet er ekstremt attraktivt for spillerne, og investorerne er nu begyndt at tro på, at det kunne have en meget bedre fremtid i sammenligning med store navne, såsom Solana og Cardano.

