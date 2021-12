Celo har fået værdi efter en vellykket række af begivenheder, herunder en eToro-notering. Celo-prisen er i dag $4,74 med et 24-timers handelsvolumen på $41 millioner. Celo er steget med 2,46 % inden for de sidste 24 timer. Her er alt, hvad du behøver at vide om Celo: hvad det er, om det er værd at købe, og de bedste steder at købe Celo inden udgangen af 2021.

Hvad er Celo?

Celo er et blockchain-økosystem fokuseret på at øge cryptocurrency-adoptionen blandt smartphonebrugere. Ved at bruge telefonnumre som offentlige nøgler håber Celo at introducere verdens milliarder af smartphone-ejere, inklusive dem uden bankadgang, til at handle i kryptovaluta. Netværket giver også mulighed for oprettelse af smarte kontrakter og decentraliserede applikationer som en del af decentraliseret finansiering (DeFi). Dets mainnet blev lanceret i april 2020. Celo blev oprindeligt grundlagt af et team bestående af folk fra MIT, Stanford, Google, Visa, Verdensbanken, Harvard University og andre fremtrædende virksomheder.

Den dedikerede Celo Foundation er en non-profit, som blev lanceret sammen med mainnettet, mens Celo Alliance for Prosperity er, hvad virksomheden beskriver som et "økosystem af missionsorienterede organisationer."

Skal jeg købe Celo i dag?

Celo pris forudsigelse

Prisforudsigelse forudsiger, at prisen på Celo vil være mindst $6,38 i 2022. Den kan maksimalt gå op til $8 med en gennemsnitspris på $6,62 i hele 2022. I 2023 vil prisen på Celo nå et minimum på $9,48. Prisen på 1 Celo forventes at nå et rekordhøjt niveau på $14 i 2024.

