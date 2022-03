CelsiusX, DeFi-ingeniørafdelingen af Celsius, sigter mod at bygge bro mellem CeFi og DeFi problemfrit via passende infrastruktur. Et af deres initiativer er at skabe en indpakket token-platform for at låse op for likviditet på tværs af kæder mellem, hvad der ellers ville være isolerede netværk.

Udfordringen med at bygge en krydskædet indpakket token-platform

Opbygning af en token-platform af denne type kommer med følgende problemer:

Forhindre oprettelsen af ustøttede tokens

Sikre prægning, afbrænding og indløsning af indpakkede tokens

Støtte revisioner af kryptografisk sandhed

Erstatte traditionelle revisioner med automatiserede

Tillade brugere at bekræfte indpakket token-sikkerhedsstillelse

Med de iboende begrænsninger for forbindelse mellem forskellige blockchains var det udfordrende at sikre, at indpakkede tokens forbliver tilstrækkeligt sikret. Desuden introducerer brugen af manuelle revisioner og centraliserede mæglere risiko for centralisering og effektivitetsflaskehalse.

Chainlink PoR som løsning

Celsius integrerer Chainlink Proof of Reserve (PoR) for at drage fordel af automatiserede, gennemsigtige, real-time on-chain audits i stedet for de lange og uigennemsigtige. Det gør det ved at bruge et decentraliseret netværk af noder for at forhindre et enkelt fejlpunkt.

PoR fungerer selvstændigt, hvilket øger systemets modstandsdygtighed. Med denne integration kunne Celsius sikre prægning, afbrænding og indløsning af sine indpakkede krydskædede tokens.

Alex Mashinsky, grundlægger og administrerende direktør for Celsius Network kommenterede:

"Som et centralt infrastrukturlag i Web3-økosystemet er Chainlink den rigtige løsning til at integrere til at bygge bro på tværs af kæder."

Sådan indsætter du indpakket ADA på Polygon

For at begynde at præge, deponeres ADA-tokens i Celsius' staking-pung på Cardano. Derefter verificerer et Chainlink PoR-datafeed på Ethereum saldoen og slår cxADA-tokens på Ethereum svarende til antallet af tokens på Cardano.

Derefter deponeres disse i et sikkert enzymbokssystem på Ethereum.

Token-saldo på Ethereum bekræftet

Chainlink PoR-smarte kontrakter fortsætter med at verificere boksens token-saldo på Ethereum. For at opnå 1:1 sikkerhedsstillelse præger Chainlink PoR en tilsvarende mængde cxADA-tokens på Polygon.

Den verificerer token-saldi og brænder cxADA-tokens, når boksen bliver undersikret, når brugere ønsker at indløse deres cxADA-tokens til ADA på Cardano.

Celsius kan bruge PoR som afbryder

Celsius kan bruge PoR til at sikre, at prægning af indpakkede tokens kun finder sted, når vaulten har nok reserver. Dette tilføjer et ekstra niveau af tillidsminimering til systemet.