Munger sagde, at Kina var "klogere" ved at forbyde kryptohandel, og at USA's manglende handling er som at slippe en "dårlig ånd ud af flasken."

Charlie Munger, næstformand for Berkshire Hathaway, siger, at den amerikanske regering begik en "stor fejl" ved ikke at forbyde handel med kryptovaluta og bemærkede, at en "dårlige ånd" er kommet ud af flasken.

The Daily Journal Chairman kom med bemærkningerne under et interview med Yahoo Finance i onsdags.

I det omfattende interview fortalte Munger Yahoo Finances Andy Serwer, at Bitcoin, på trods af sin massive succes gennem årene og voksende mainstream-accept, forbliver den ideelle valuta for afpresning blandt andre negative ting.

Veteraninvestoren, som har været kritisk over for Bitcoin og kryptohandel, mener, at regeringen burde have slået ned på sektoren.

"Jeg tror ikke, det er godt, at vores land er ved at gå amok med bitcoin og lignende," tilføjer han.

Han bemærkede, at han ikke forstår, hvorfor en "civiliseret regering" ville tillade Bitcoin at komme ind i betalingssystemet, givet det "er drevet af en flok mennesker, der ønsker at blive hurtigt rige og gør meget lidt for civilisationen?"

Efter hans mening var Kina "klogere" end USA ved at forbyde kryptohandel.

Adspurgt om hans forudsigelser om, hvad han tror, der vil ske med hensyn til kryptoregulering i USA, var Munger endnu mere kritisk.

“Du slipper en dårlig ånd ud af en flaske, Gud ved hvad der sker. Jeg synes, det var en stor fejltagelse overhovedet at tillade det,” sagde han.

Berkshires næstformand kritiserede også regulatorer, der tilslutter sig kryptofirmaer, efter at de forlader deres regeringsjob, og bemærkede, at sådanne tiltag gør det vanskeligt for myndighederne at komme med "kloge beslutninger om noget som Bitcoin."

Mungers kommentarer afspejler Warren Buffet, milliardærinvestoren og bestyrelsesformand for Berkshire Hathaway. Buffet har tidligere kritiseret Bitcoin som 'rottegift'.

Bemærkningerne kommer også, efter ar den amerikanske regering ser ud til at regulere kryptosektoren, samt efter at Fed og US Securities Exchange Commission bemærkede i 2021, at de ikke overvejede et forbud mod krypto.

Udover Kina er Rusland og Indien de lande, der er kommet tæt på at forbyde kryptohandel. Begge har dog ikke endnu taget den hårde kinesiske holdning mod krypto.