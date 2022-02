Chingari har annonceret, at den lancerer sit nye beta-testnet af sit indfødte token GARI . Tokenet kommer, mens det indisk-baserede sociale netværk gør sig klar til at lancere et nyt Mainnet i denne uge. Chingari har over 100 millioner brugere. Så hvordan vil dette token fungere i fremtiden? Her er nogle højdepunkter:

Det nye GARI-token forventes at hjælpe med at revolutionere skaberøkonomien på Chingari-platformen.

Chingari lancerer også en matchende krypto-pung, som begge kører på Solana (SOL).

Chingari har over 35 millioner aktive månedlige brugere, en af de højeste i Indien og i verden.

Datakilde: Tradingview

GARI Tokenet – Tokenomics

Bevægelsen for at skabe mere værdi for brugerne af Chingari har været i gang i de sidste par måneder. Faktisk har platformen erhvervet flere kapitalinvesteringer i dens bestræbelse på en $19 millioner serie A-finansiering sidste år.

Lanceringen af GARI-tokenet er det største træk indtil videre. Selvom vi først ser en beta-test, er der ingen tvivl om, at dette er en stor nyhed.

Det er også værd at bemærke, at et Mainnet forventes at blive lanceret snart med tokenet. Med Indien set som et af de vigtigste kryptomarkeder i verden, er dette et godt træk for Chingari.

Burde du købe GARI-tokenet?

Lige nu er GARI-tokenet stadig i dets tidlige faser. Men baseret på de underliggende fundamentals kan det blive enormt. Indien er fortsat et nøglemarked for kryptovækst, og vi har set mange innovative produkter komme derfra.

Selvom Chingari egentlig ikke forventes at være den bedste drivkraft for kryptoadoption, kan dets oprindelige GARI-token spille en nøglerolle i at cementere Indien som verdens førende inden for krypto i de kommende år.