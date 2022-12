Circles børsnoteringsplan aflyst. Hvad betyder dette for stablecoin markedet?

Vigtigste konklusioner

Circle, der er udsteder af USDC, har annulleret sine børsnoteringsplaner i en handel på $9 milliarder

En børsnotering kunne potentielt have gjort USDC til en anti-tether, der skubbede til en fuldstændig gennemsigtig og revideret vinkel

Den annullerede aftale afspejler et fald i priserne over hele linjen

Circle forbliver fast besluttet på i sidste ende at blive børsnoteret, men vil i mellemtiden fortsætte med at kæmpe stablecoin-krigen mod sine rivaler

Binance er den seneste store mover efter børsen afnoterede USDC og andre rivaler for at skubbe sin egen stablecoin, BUSD

Stablecoin-gruppen Circle har opgivet sine børsnoteringsplaner.

Udstederen af USDC, og stablecoinen med en markedsværdi på $43 milliarder, Circle havde planlagt at blive børsnoteret med en værdiansættelse på $9 milliarder. Sam Bankman-Fried og kryptovaluta markederne havde dog andre planer.

Den annullerede plan er et tegn på kryptovaluta kollaps

Aftalens kollaps viser, hvor langt kryptovalutaerne er faldet. Aftalen blev oprindeligt indgået i juli 2021, hvor Circle planlagde at blive børsnoteret via et blankocheck-firma ledet af Bob Diamond, der er en tidligere Barclays-direktør.

“Vi er skuffede over den foreslåede transaktions timeout; Men at blive en børsnoteret virksomhed forbliver en del af Circles kernestrategi for at øge tilliden og gennemsigtigheden, hvilket aldrig har været vigtigere end lige nu,” sagde Jeremy Allaire, der er Circles administrerende direktør.

Det kommer bestemt ikke som nogen overraskelse. Aftaler om børsnoteringer er blevet gemt væk over hele markedet – og ikke kun på kryptovaluta markederne – idet rentestigningerne har trukket priserne ned over hele linjen. Led ikke længere end Coinbase for at se beviser på skaden, hvor deres aktier faldt med 84% i 2022 (jeg offentliggjorde et dybt dyk om deres død her).

Børsnoteret sikkerhed ville være godt for stablecoins

Stablecoin rummet er et rum, der er blevet såret mere end de fleste i år. Der var det meget omtalte kollaps af UST tilbage i maj, der trak store bidder af økosystemet med sig ned.

DAI kæmper voldsomt i dens besynderlige position som en decentraliseret stablecoin, der er meget centraliseret (set i betragtning af dens beholdning af USDC). Dens seneste plan er at opgive peg-modellen fuldstændigt og i stedet skifte til en fritflydende stablecoin, hvilket lyder som et kæmpe paradoks, hvis i spørger mig.

Men det er den fortsatte spekulation over sikkerheden hos Tether (endnu dybt dyk her), som i sig selv mistede bindingen til 95 cents på adskillige børser i kølvandet på UST-kollapset, og er fortsat den største klage over de forskellige stablecoins.

Det er netop her, at USDC virkelig kunne have draget fordel af, at Circle blev børsnoteret. Den sikkerhed, afsløring og gennemsigtighed, som det at være en børsnoteret kræver, er ganske enkelt uovertruffen. Trækket ville i høj grad have gavnet Circles image, og især overfor deres største rival, Tether.

De kunne virkelig have positioneret sig selv som en slags anti-Tether, den fuldt børsnoterede og derfor også reviderede, gennemsigtige og sikre stablecoin. Den største vinder af denne nyhed om den kollapsede aftale er derfor uden tvivl Tether.

Stablecoin krigen fortsætter

Man kan blot håbe på, at Circle i sidste ende vil blive børsnoteret. Jeg er sikker på, at dette vil ske på et eller andet tidspunkt, men det kunne dog tage et stykke tid, hvis man ser på markedstilstanden, og med inflationen, der endnu ikke er afkølet markant, og en verdensøkonomi der kæmper lige nu, mens Europa og USA dykker dybere ned i vinteren midt i en benhård energikrise.

Indtil da vil Circle fortsætte med at kæmpe mod sine rivaler om markedsdominansen. Den seneste sejrherre i alt dette har derfor været Binances stablecoin, BUSD efter at børsen fjernede USDC og flere andre konkurrenter fra børsen.

USDC burde have haft det trumfkort oppe i ærmet, som en børsnotering netop repræsenterer. Men nu hvor det hele er blevet annulleret, så sendes Circle nu tilbage til tegnebordet med hensyn til stablecoin-krigen.