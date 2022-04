CoinDCX CEO Sumit Gupta sagde, at kryptobørsen vil bruge midlerne til at hjælpe med at støtte kryptoadoption og Web3-projekter i Indien .

CoinDCX, en af de største cryptocurrency-børser, har annonceret en 135 millioner dollars serie D-finansieringsrunde, ifølge detaljer delt af firmaets administrerende direktør Sumit Gupta.

“ Glæder mig til at dele, at CoinDCX har rejst over USD 135 millioner i vores seneste serie D-finansieringsrunde. Endnu et skridt tættere på vores drøm om at gøre krypto tilgængelig for enhver indianer, ” tweetede Gupta tirsdag.

Finansieringsrunden blev ledet af Pantera Capital og Steadview Capital. Andre til at deltage i runden var Kingsway, Draper Dragon, Kindred og Republic.

CoinDCX’s serie D-finansiering tiltrak også yderligere investeringer fra eksisterende investorer B Capital Group, Coinbase, Polychain Capital og Cadenza.

Investeringsrunden pressede den Indien-baserede kryptobørs værdiansættelse til $2,15 milliarder. Virksomheden blev Indiens første krypto-enhjørning, da den blev vurderet til 1,1 milliarder dollars under sin serie C-finansiering i august sidste år. Børsen har nu rejst over 245 millioner dollars.

Web3 vækst i Indien

Kryptostartup’ens finansieringsrunde og planer omkring kryptoadoption og Web3 kommer blot et par uger efter, at Indiens skatteregulering trådte i kraft. 30 % kapitalgevinstskatten trådte i kraft den 1. april, hvor forskellige aspekter af beskatningen blev kritiseret som potentielle tilbageslag for branchen.

CoinDCX ønsker at støtte vækst inden for kryptosektoren såvel som Web3.

” Vi er på en mission om at opbygge en større forståelse og tillid mellem regulatorer, industrien og vores brugere. Denne seneste finansieringsrunde vil hjælpe os med at fremskynde væksten af krypto-adoption i Indien og fremme marchen af Web3.0 ,” bemærkede han.

For at hjælpe med at nå disse mål har CoinDCX planer om at gøre en endnu større indflydelse via blockchain-bevidsthed og uddannelsesprogrammer for indiske investorer.

Børsen vil også bruge midlerne til risikostyring, da den søger at tilbyde sine brugere en sikker platform til at handle.