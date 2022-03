Noteringen er et spring i retning af økonomisk bemyndigelse af skabere, sagde Chingari CEO

Indiens første sociale kryptovaluta GARI annoncerede sin notering på landets førende kryptobørs CoinDCX i en pressemeddelelse tidligere i dag.

Med over 35 millioner brugere i Indien skabte det oprindelige token fra videodelingsplatformen Chingari tidligere overskrifter efter at have handlet tokens til en værdi af $100 millioner inden for 24 timer efter at have gået live.

Tokenet er noteret på forskellige førende børser i verden, herunder Kucoin, MEXC, Bitmart, Zebpay, Huobi, FTX og den decentraliserede børs Raydium.

GARIs seneste notering på CoinDCX vil gøre det muligt for børsens 10 millioner brugere at få adgang til et af de største projekter på Solana blockchain. Noteringen vil også give GARI mulighed for at forbedre sin likvidation og forfølge sine ambitioner om at trænge ind i bredere globale samfund.

GARIs moderprojekt Chingari er Indiens hurtigst voksende kortvideo-app, understøttet af fremtrædende krypto-venturekapitalister, herunder Alameda research og Republic Capital.

I en tale om CoinDCX-noteringen sagde hr. Sumit Ghosh, administrerende direktør og medstifter Chingari:

"Denne notering er et kæmpe øjeblik for os, da det vil give skabere fra alle afkroge af verden mulighed for at handle med GARI-tokenet. Dette er kommet som et kæmpe spring mod vores mål om økonomisk at styrke skabere på vores korte video-app, Chingari, som stort set er blevet ignoreret af de globale korte app-platforme."

Chingari belønner skabere med GARI-tokens, hver gang de opretter en video på applikationen og giver influencere mulighed for at tjene via deres indhold gennem tre muligheder: watch-2-earn, engage-2-earn og play-2-earn.

GARI er stolt af at være en forstyrrende kraft i skaberøkonomien, da tokenet er fokuseret på at gøre det muligt for skabere at tjene penge på deres indhold på blockchain. Noteringen på CoinDCX er blevet lettere for at imødekomme de stadigt voksende krav fra millioner af skabere over hele kloden, blv der nævnt i pressemeddelelsen.